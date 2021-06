https://cz.sputniknews.com/20210626/jak-to-vypada-v-oblasti-po-tornadu-probiha-odklizeni-trosek-a-kontrola-statiky-domu-14959286.html

Jak to vypadá v oblasti po tornádu. Probíhá odklízení trosek a kontrola statiky domů

Jak to vypadá v oblasti po tornádu. Probíhá odklízení trosek a kontrola statiky domů

Po čtvrtečním tornádu v postižených oblastech i nadále pokračuje odstraňování následků pohromy. S odklízením trosek pomáhají hasiči a vojáci. Statici... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T09:41+0200

2021-06-26T09:41+0200

2021-06-26T09:41+0200

česko

hodonínsko

tornádo

česká republika

pomoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/14947227_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a5fe0b0872958d2be378036f2f5edc55.jpg

Česká televize uvádí slova šéfa jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána. Ten uvedl, že všechny tipy na pohřešované osoby se podařilo vyloučit a nyní z fáze pátrací přešli do fáze likvidační.Uvedl také, že přichází řada na týmy, které budou mít na starost odklízení. Všechny kraje do poškozené oblasti posílají profesionální i dobrovolné jednotky, má jít asi o 700 hasičů a 160 vojáků.Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že hasiči jsou střídáni, aby si odpočinuli.„Budeme je tu určitě potřebovat ještě několik dnů,“ uvedl mluvčí a ocenil také rychlou pomoc ze zahraničí, která byla potřeba hlavně v prvních chvílích.Dost práce budou mít v poškozených obcích i statici, kteří musí posoudit stav budov. Místostarosta Hrušek Marek Babisz uvedl, že je vytipováno 21 rizikových domů, do kterých je vstup zakázán.Statik Jiří Kovalský z USAR týmu pro ČT uvedl, že v Moravské Nové Vsi bylo zkontrolováno asi 70 objektů, čtyři z nich nebude možné zachránit. Dodal, že 80 procent objektů má vážná poškození, nejčastěji jde o problém se střechami.Starosta Lužic Tomáš Klásek zase uvedl, že bouře zasáhla asi třetinu obce a poškodila 120 domů. Z toho asi 20 půjde k zemi, někde bude demolice částečná. Škody starosta odhaduje na stovky milionů korun.Navíc nadále trvá problém s elektřinou, protože bouře na mnoha místech závažně poškodila elektrické vedení. Společnost EG.D na Břeclavsku a Hodonínsku vyhlásila stav nouze, bez proudu v oblasti zůstává asi 3 500 domácností. Podle ČEZu v pátek večer bez proudu bylo 1 800 odběratelů.Státní podpora a solidarita ČechůPoničené obce a jejich obyvatelé získají podporu od státu ve výši 420 milionů korun, podnikatelům stát odloží splatnost daní a na obnovu zničených domů lidé mohou získat až pět milionů, dva jako dotaci a tři jako zvýhodněný úvěr.Navíc se v Česku jako obvykle zvedla obrovská vlna solidarity. Různé sbírky na pomoc zpustošeným obcím hlásí už více než 200 milionů korun. Sbírky pořádají Nadace Via, Diecézní charita Brno, organizace Člověk v tísni a další.Nadále je v oblasti ohromená také veřejná doprava. Ubývá však počet linek, které nejezdí nebo mění trasy. Hlavní výpadek nadále trvá na trati mezi Břeclaví a Hodonínem. Místo vlaků jezdí autobusy. V postižených obcí nadále platí policejní uzávěra.Do zasažené oblasti také dorazil azylový vlak, který slouží k ubytování lidí bez střechy, případně také dobrovolníků a zasahujících záchranářů. ČD také v případě potřeby poskytne lehátkové vozy.Tornádo na jihu MoravyVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo pět lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.Se záchrannými a likvidačními pracemi pomáhají i záchranáři z Rakouska a Slovenska. Rakousko vyslalo do oblasti záchranáře, a to včetně vrtulníků. Zemská vláda Dolního Rakouska uvedla, že v nemocnicích připravila pro zraněné lidi místo, pomoc nabízejí i Slováci, kteří přesunuli hasiče k hranicím.Členové vlády již přislíbili finanční pomoc regionu. Některé organizace, jako například Český červený kříž, vyhlásily veřejnou sbírku na pomoc postiženým.Výkonný ředitel nadace Via Zdeněk Mihalco pro televizi DVTV dokonce uvedl, že od včerejška již vybrali 100 milionů korun. Vlastní sbírku pořádá i Český atletický svaz. Pomoc lidem postiženým bouřkami a tornádem připravují i hráči a členové realizačního týmu reprezentace spolu s Českým hokejem.

https://cz.sputniknews.com/20210625/babis-prijel-na-moravu-a-byl-zdesen-kvuli-stresu-pak-ani-nechtel-aby-ho-novinari-dale-doprovazeli-14956589.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/meteorolog-urcit-podminky-pro-vznik-silnych-bouri-je-mozne-predpovedet-tornado-nikoliv-14952269.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/ctvrtecni-tornado-na-jihu-moravy-odneslo-minimalne-tri-lidske-zivoty-14946697.html

3

hodonínsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hodonínsko, tornádo, česká republika, pomoc