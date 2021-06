https://cz.sputniknews.com/20210626/leos-mares-prisel-s-iniciativou-jak-pomoci-obcim-zasazenym-tornadem-lide-se-jiz-k-nemu-pridavaji-14953962.html

Leoš Mareš přišel s iniciativou, jak pomoci obcím zasaženým tornádem. Lidé se již k němu přidávají

Uživatelé sociálních sítí vítají velké gesto známého influencera, moderátora Leoše Mareše, který přišel s nápadem, jak může využít svého vlivu k podpoře lidí z... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Moderátor Leoš Mareš zareagoval na tragické události na jižní Moravě okamžitě. Oznámil, že uspořádá na jižní Moravě benefiční verzi své akce nazvané Staré pecky. První chystaný koncert Staré pecky se rozhodl uspořádat jako benefici a o den dříve, než je plánovaná původní akce. Umělci se vzdají nároku na honorář a veškerý výtěžek půjde na pomoc obětem přírodního živlu.Letošní první akce tohoto druhu se tak oproti plánu odehraje ještě o den dříve, a to ve čtvrtek 8. července. Mareš věří, že zájem bude i přesto, že bude vyšší cena vstupenky.A lidé jeho rozhodnutí vítají, někteří dokonce očekávali, že Mareš s něčím podobným přijde.„Byla jsem přesvědčená, že přijde s něčím velkým, a nezklamal!“ ocenila tento krok další z jeho fanynek.„Kupuji, i když se nedostavíme,“ přidal se další z fanoušků.„Leoši, klobouk dolů, je to tam jako v bojové zóně, já tam byl se záchrankou, za 14 let služby jsem nic tak smutného nezažil. Děkuji za všechny, co pomáhají, a přeji hodně sil všem lidem a kolegům, co tam zasahují,“ napsal další komentující.První koncert Starých pecek s diváky byl naplánovaný na 9. a 10. července. Mareš již avizoval superhvězdnou sestavu hostů.Bouřka a tornádo, které se přes jižní Moravu přehnaly včera večer a v noci na pátek, mají na svědomí minimálně pět lidských životů. Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků řádila především na Břeclavsku a Hodonínsku. Živelná pohroma za sebou nechala poničené domy, auta i zeleň.

