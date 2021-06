https://cz.sputniknews.com/20210626/lode-namornictva-ruska-budou-cvicit-v-blizkosti-britske-letadlove-lode-14961155.html

Lodě Námořnictva Ruska budou cvičit v blízkosti britské letadlové lodě

Lodě Námořnictva Ruska budou cvičit v blízkosti britské letadlové lodě

Lodě stálé jednotky Námořnictva RF ve Středozemním moři provedou cvičení s raketovým střelbami ve vzdálenosti asi třiceti kilometrů od britské letadlové lodě... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T23:19+0200

2021-06-26T23:19+0200

2021-06-26T23:19+0200

svět

terorismus

středomoří

vojenská cvičení

velká británie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1033/89/10338991_0:389:2728:1924_1920x0_80_0_0_84d651f0aeb5ec140a410d2dff8d80ad.jpg

Podle informací NOTAM se mají manévry ruských lodí konat už 26. června. Je pro ně ale uzavřena zóna Středozemního moře jižně od Kypru. Britská útočná skupina lodí se nachází ve dnech 1. až 30. června v malé mořské oblasti jižně od Kypru, upřesňuje NOTAM. Takže akční oblast Queen Elizabeth a severní hranici zóny cvičení ruského vojenského námořnictva rozděluje pouhých několik desítek kilometrů.Na Ministerstvu obrany RF dříve prohlásili, že 25. června začala ve východní části Středozemního moře společná cvičení sil stálé operativní jednotky Námořnictva a Vzdušně-kosmických sil Ruska. Manévrů se účastní pět hladinových lodí a dvě ponorky a také letadla – nosiče hypersonických zbraní MiG-31K a dálkové bombardéry Tu-22M3.Západní tisk oznámil, že se Queen Elizabeth účastní ve Středozemním moři operace proti bojovníkům IS*. Poslední let z paluby letadlové lodě pro útok na teroristy byl vykonán 22. června. Místo útoku ani zasažené objekty nebyly oznámeny. Do útočné skupiny letadlové lodě patří stíhačky páté generace F-35.Připomeňme, že ve středu ruské ministerstvo obrany obvinilo posádku britského torpédoborce Defender, že překročil ruskou hranici a vstoupil na tři kilometry do ruských vod v okolí mysu Fiolent (Krym). Poté ruská strážní loď vykonala varovnou střelbu a letadlo Su-24M „varovné bombardování“ po kurzu plavby torpédoborce.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov nato varoval „všechny, kdo pod heslem volné mořeplavby porušují státní hranici RF, před podobnými provokačními činy“. V souvislosti s incidentem ruské MZV si předvolalo britskou velvyslankyni Deborah Bronnertovou, které vyjádřilo protest proti „narušení hranice Ruské federace a provokativním a nebezpečným akcím lodě britského námořnictva v teritoriálních vodách Ruské federace“.Britský premiér Boris Johnson ovšem prohlásil, že torpédoborec Defender jednal legálně, protože Londýn neuznává územní nároky Ruska na Krymský poloostrov. *Teroristická organizace zakázaná za území Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20210624/muzeme-bombardovat-ministerstvo-zahranici-rf-se-vyslovilo-k-incidentu-s-britskym-torpedoborcem-14937978.html

4

středomoří

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terorismus, středomoří, vojenská cvičení, velká británie, rusko