Merkelová se nevzdává. EU bude hledat formáty dialogu s Ruskem

„Myslím si, že ve světle této okolnosti by bylo rozumné najít formáty, v nichž by jednala EU s Ruskem… Včera jsme nedostatečně pokročili k tomu, aby se brzy konala schůzka s ruským prezidentem na vysoké úrovni, budeme však i nadále hovořit o formátech a podmínkách pro kontakty, budeme na tom pracovat. Na příštích summitech se k tomuto tématu vrátíme,“ řekla Merkelová.Zdůraznila, že podobný formát jednání s ruským lídrem nebere „jako pochvalu nebo nepochvalu“. Připomenula, že dokonce v letech studené války zůstávaly kanály dialogu otevřené. Kancléřka SRN dříve prohlásila, že dohody o uspořádání summitu EU a Ruska dosaženo nebylo. Merkelové doufala, že evropští předáci projeví více odvahy. Agentura rovněž oznámila, že proti schůzce s Ruskem na nejvyšší úrovni vystoupilo asi deset členských zemí EU. List The Financial Times dříve napsal, že Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron chtějí, aby EU projednala otázku pozvání Vladimira Putina na summit. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov tuto informaci potvrdil. Dodal, že je důležité pochopit, jestli souhlasí všichni členové integračního sdružení se schůzkou s představiteli Moskvy. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že v Kremlu nedostatek shody v otázce summitu EU-Rusko litují. Připomenul, že zcela nedávno, u příležitosti 80. výročí začátku Velké vlastenecké války, zveřejnil Putin článek v německém časopise Die Zeit, v němž „dal Evropanům dost jasné signály ve smyslu obnovení našich vztahů a účelnosti nastolení atmosféry dialogu“. Moskva zachovává i nadále zájem na summitu Rusko-EU a na normalizaci vztahů s Bruselem, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.V Kremlu nechápou obavy „mladoevropanů“ o hrozbě ze strany Ruska, prohlásil dále Peskov ke stanovisku členských států EU ze střední a východní Evropy, které se postavily proti summitu EU-Rusko.

