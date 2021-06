https://cz.sputniknews.com/20210626/microsoft-oznamil-novou-aktivitu-ruskych-hackeru-14963868.html

Microsoft oznámil novou aktivitu „ruských hackerů“

Microsoft oznámil novou aktivitu „ruských hackerů“

Společnost Microsoft oznámila novou aktivitu hackerské skupiny Nobelium spojované s Ruskem proti uživatelům této společnosti a jejich osobním údajům ve 36... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

V květnu Microsoft už obvinil hackery z Nobelia z útoku na 150 různých státních rezortů, analytických ústavů a nevládních organizací v USA a ve více než 20 jiných zemích světa. Ve společnosti spojují hackery z Nobelia s Ruskem a mají za to, že tato skupina stála za nabouráním do společnosti SolarWinds v roce 2020.Jak podotýká Microsoft, cílem hackerů se stali určití uživatelé, mj. IT společnosti (57 %), vládní úřady (20 %) a v menší míře také nevládní organizace, analytická střediska a finanční servisy. Aktivita byla soustředěna hlavně na USA (kolem 45 %), Velkou Británii (10 %), Německo, Kanadu a další země.Bylo rovněž oznámeno, že se hackerům podařilo instalovat škodlivý software na zařízení, která patří službě na podporu klientů Microsoftu, a získat přístup k určitým informacím, které byly využity na širší aktivitu.Podotýká se však, že větší část akcí hackerů nebyla úspěšná. V daném okamžiku jsou známy jen tři úřady, k jejichž účtům se podařilo hackerům získat nějaký přístup, s těmito organizacemi se spojují zaměstnanci společnosti.Microsoft vyzývá své uživatele, aby podnikli opatření na ochranu svých údajů.V prosinci roku 2020 došlo k útoku na programové zabezpečení společnosti SolarWinds. Začátkem ledna Národní úřad pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost USA (CISA) zveřejnil společné prohlášení FBI a řady dalších amerických struktur, v němž se připouštělo, že za rozsáhlým kybernetickým útokem na klienty prý stojí Rusko. Cílem útoku, jemuž byly vystaveny mj. vládní úřady USA, bylo, jak předpokládali ve Washingtonu, získání výzvědných údajů. Později ale bylo oznámeno, že přístup k choulostivým informacím organizátoři útoku nezískali. V souvislosti s útokem zavedly USA sankce, Moskva však popírá jakýkoli podíl na tomto incidentu.

