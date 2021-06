https://cz.sputniknews.com/20210626/mrzi-me-ze-cr-nezkritizovala-madarsko-jourova-se-narovinu-vyjadrila-ke-zdrzenlivemu-postoji-babise-14959718.html

Mrzí mě, že ČR nezkritizovala Maďarsko. Jourová se narovinu vyjádřila ke zdrženlivému postoji Babiše

Mrzí mě, že ČR nezkritizovala Maďarsko. Jourová se narovinu vyjádřila ke zdrženlivému postoji Babiše

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová zjevně není spokojená s reakcí České republiky na přijetí kontroverzního zákona o zákazu propagandy homosexuality... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T11:36+0200

2021-06-26T11:36+0200

2021-06-26T11:36+0200

česko

evropská unie (eu)

homosexualita

věra jourová

andrej babiš

kritika

zákon

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/12592457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353e77e717f09570365d20b5f0c5aa13.jpg

Včera předseda české vlády Andrej Babiš dal najevo, že nechce spěchat s formulováním jednoznačného stanoviska vůči Maďarsku, kde se chystají přijmout zákon o zákazu propagandy homosexuality a změny pohlaví mezi nezletilými. Většině členských států Evropské unie vadí mimo jiné to, že tímto zákonem se homosexualita údajně přirovnává k pedofilii. Babiš však chce nejdříve počkat na vysvětlení ze strany maďarského premiéra Viktora Orbána a pořádně zanalyzovat hojně kritizovaný návrh zákona.Skutečnost, že Andrej Babiš se stále nepřipojil k většině unijních kolegů z unijních států, kteří podepsali dopis, v němž odsuzují záměr maďarské vlády prosadit přijetí tohoto zákona, nepřijde v pořádku ani místopředsedkyni Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věře Jourové. Ve svém rozhovoru pro česká média se Jourová přiznala, že s tímto postojem Babiše nesouhlasí.Maďarský zákonMaďarský parlament schválil 15. června návrh zákona zakazující šíření veškerých materiálů obsahujících propagandu homosexuality ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let. Toto rozhodnutí má mimo jiné znamenat i zákaz osvěty ve školách o tématech týkajících se sexuálních menšin.Návrh byl podpořen drtivou většinou přítomných zákonodárců, pro jeho přijetí hlasovalo 157 poslanců, proti se vyslovil pouze jeden. Nový zákon byl přivítán vládnoucí konzervativní stranou Fidesz, stejně jako pravicovou stranou Jobbik, zatímco řada opozičních stran hlasování bojkotovala.Iniciativu maďarských poslanců odsoudila komisařka Evropské unie pro rovnost Helena Dalliová, která přitom dala jasně najevo, že pokud zmíněný zákon nabude platnosti, pak je Brusel připraven reagovat. Má se jednat o finanční restrikce v podobě omezení financování z fondů Evropské unie. Obdobná opatření byla dříve uplatněna proti řadě polských měst, která se označila za „zónu bez LGBT“.14 států navíc v úterý vyzvalo Evropskou komisi, aby vůči maďarskému zákonu zasáhla. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, podpis připojily také západoevropské, severoevropské a pobaltské země. Česko mezi nimi není.Maďarský zákon odsoudili jako diskriminační vůči komunitě LGBT také zahraniční aktivisté a lidskoprávní skupiny.

https://cz.sputniknews.com/20210624/okamura-tepe-jourovou-kvuli-madarsku-takze-aspon-vime-co-jsou-v-podani-eu-evropske-hodnoty-14938394.html

Seki18 mě mrzí, že totalitní parazitka Jourová zase prosazuje nenávist vůči Maďarům a dále, že Babiš jasně neřekl, že to je právo Maďarů, jak vychovávají děti. a je v tom vidět podřadný pohled těch vyspělých západních idiotů na naše země střední Evropy. 54

fakacpindos Jak napočítám do tří, začnou fšichni demokraticky kritizovat Maďarsko. Kdo demokraticky nezačne, zahájíme s ním kárné řízení. Jj,čert nám byl tuhle bandu dlužen. 54

11

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), homosexualita, věra jourová, andrej babiš, kritika, zákon, maďarsko