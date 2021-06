https://cz.sputniknews.com/20210626/nova-vlna-rozvolneni-zmeny-nastanou-v-kulture-maloobchodu-restauracich-nebo-bazenech-14958876.html

Nová vlna rozvolnění. Změny nastanou v kultuře, maloobchodu, restauracích nebo bazénech

Dnešním dnem v Česku dojde k dalšímu rozvolnění opatření, která byla přijatá proti šíření koronaviru. Týkají se kultury, maloobchodu, fungování restaurací... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Od soboty opět může v klubech a restauracích hrát živá hudba, návštěvníci však nadále nesmí tancovat. Dnešní rozvolnění původně vláda plánovala na 1. července, ale kvůli úpravě testování na dětských táborech, kdy některé začínají ještě před prázdninami, se posunula na sobotu.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dříve uvedl, že k dnešku nastavená opatření by měla v platnosti zůstat delší dobu, ale při zhoršení epidemie by chtěl reagovat dalším zpřísněním. Aktuálně počty nakažených v mezitýdenním srovnání klesají, ale jak vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví, mezi regiony jsou rozdíly. Za posledních sedm dnů je na tom nejhůře Praha. Nejméně se nyní nákaza šíří v Královehradeckém a Karlovarském kraji.Díky dnešním rozvolnění se v obchodech může nacházet jeden zákazník na deset metrů čtverečních místo dosavadních 15 metrů, také se mohou opět konat propagační akce. Kadeřnictví, kosmetické a masážní salóny či manikúry nemusí službu v jeden okamžik poskytovat jednomu zákazníkovi, navíc své zákazníky již nemusí evidovat. Bazény a wellness centra mohou být nově naplněna z 75 procent jejich kapacity.Navýšení kapacity se dočkala i kultura. Dodneška platilo 1 000 lidí uvnitř a 2 000 venku. Nově se venkovních akcí může účastnit až 5 000 lidí, částečně i na stání. Vnitřní akce může navštívit maximálně 2 000 návštěvníků, kapacita může být naplněna ze 75 procent.Nově je v kinech možné konzumovat, muzeí a galerií se týká stejné nařízení jako v obchodech, jeden návštěvník na deset metrů čtverečních. Skupiny mohou bez omezení navštěvovat hrady a zámky, musí se ale prokázat negativními testy na koronavirus nebo musí být očkováni proti covidu-19.I nadále respirátoryMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) původně uvažoval o změně, podle které by lidé v Česku již od 1. července mohli nosit v uzavřených prostorách roušky místo respirátorů. Nedávno ale uvedl, že danou změnu nebude navrhovat vládě, protože se dlouhodobý pokles počtu nových případů koronaviru v poslední době zastavil. Vojtěch poukázal na to, že se šíření onemocnění zrychlilo zejména v Praze. Největší počet nových případů se přitom nyní vyskytuje ve školách. To je podle Vojtěcha spojeno s tím, že bylo zrušeno nošení roušek při výuce.Připomněl, že před odjezdem na tábory mají děti povinnost absolvovat test, antigenní nebo PCR. aby při jejich setkávání v jiných kolektivech nenastalo zhoršení.

