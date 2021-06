https://cz.sputniknews.com/20210626/pokud-se-polaci-nechteji-nechat-ockovat-po-dobrem-kaczynski-pripousti-povinnou-vakcinaci-14960261.html

„Pokud se Poláci nechtějí nechat očkovat po dobrém…“ Kaczyňski připouští povinnou vakcinaci

„Pokud se Poláci nechtějí nechat očkovat po dobrém…“ Kaczyňski připouští povinnou vakcinaci

Vládní lídr polské strany Právo a spravedlnost a vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski připouští, že kvůli zadrhávající očkovací kampani v Polsku by vláda mohla... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T12:59+0200

2021-06-26T12:59+0200

2021-06-26T12:59+0200

svět

koronavirus

očkování

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/914/35/9143598_0:160:1920:1240_1920x0_80_0_0_17a9ba8ba74814d24a94a3c76495c4a2.jpg

List SuperExpress uvádí, že stát bude muset sáhnout po jiných prostředcích.Deník dále uvádí, že po výjezdním zasedání poslaneckého klubu strany PiS ve městě Purszków nedaleko Varšavy byl Kaczynski zklamán, že z 38 milionů obyvatel je kompletně očkováno pouze 10,7 milionu, což činí 28 procent. Vadí mu také, že o očkování projevilo zájem pouze 50 procent Poláků.Možné povinné očkování již podpořilo několik lékařských autorit, například člen Nejvyšší lékařské rady Konstanty Szuldrzyňski.„K poražení pandemie koronaviru máme stále daleko. K tomu je nutné komplexní očkování a jsem jednoznačně pro to, aby bylo povinné,“ uvedl.Dále poznamenal, že nevidí důvod, proč by očkování proti covidu-19 nemělo být povinné, když je povinné i očkování proti tuberkulóze, přičemž covid-19 je podle něj pro lidstvo výrazně nebezpečnější. „Když se očkování týká dětí, většina lidí neprotestuje, ale když jde o dospělé, najednou protestují, že to ohrožuje jejich svobodu,“ dodal Szuldrzyňski.Jak však uvádí polská média, s nápadem vládní strany voliči nesouhlasí. Až 70 procent voličů strany nesouhlasí.Od 14. 6. do 20. 6. 2021 bylo v Polsku 1 232 nově nakažených koronavirem a 255 úmrtí na koronavirus.Situace v ČeskuZa pátek v České republice přibylo 138 nakažených covidem-19, nepatrně však kleslo reprodukční číslo. V nemocnicích podle ministerstva zdravotnictví zůstává 72 lidí.Včera testy odhalily 138 nakažených koronavirem, v porovnání s minulým pátek je číslo srovnatelné, tehdy bylo 141 nových nakažených. Naopak nepatrně kleslo reprodukční číslo, ze čtvrtečních 0,77 na 0,74.Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že nejhorší situace je v Praze a okolí a také na Příbramsku. Také Ostrava zaznamenává zvýšení počtu nakažených.

https://cz.sputniknews.com/20210626/nova-vlna-rozvolneni-zmeny-nastanou-v-kulture-maloobchodu-restauracich-nebo-bazenech-14958876.html

https://cz.sputniknews.com/20210626/v-cesku-pribylo-138-nakazenych-koronavirem-reprodukcni-cislo-vsak-nepatrne-kleslo-14959583.html

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, polsko