Armin Laschet, předseda strany Německá křesťanskodemokratická unie (CDU) a kandidát na funkci kancléře připustil zastavení projektu Nord Stream 2 v případě... 26.06.2021

„Geostrategický vliv byl projednán - nesmí poškodit Ukrajinu, existují evropské závazky. Pokud se prezident Putin tohoto pravidla nebude držet a použije ho proti Ukrajině, pak je možné kdykoli, i kdyby už byl plynovod hotový, ho zastavit, protože v takovém případě by zmizel základ dohody. Je to jednoduché,“ prohlásil politik během společného interview s kandidáty na funkci kancléře za „zelené“ a sociální demokraty Annalenou Baerbockovou a Olafem Scholzem.Laschet zdůraznil, že Evropa vždy vysílala příslušné signály.Scholz také souhlasil, že by měly být brány v úvahu zájmy Ukrajiny. Německo se podle jeho slov účastnilo jednání o této otázce a do budoucna musí být zaručen tranzit plynu přes ukrajinské území.„Musíme o tom jednat,“ řekl Scholz a dodal, že Německo by mělo s Ukrajinou spolupracovat na dodávkách vodíkového paliva.Baerbocková, která je stejně jako její strana důsledným kritikem Nord Stream 2, prohlásila, že projekt by neměl být dokončen.Předsedkyně „zelených“ připomněla, že v souladu se směrnicí EU o plynu musí plynovod obdržet ještě jedno povolení od regulátora - jeho provozovatel nesmí být vlastníkem potrubí.Nord Stream 2Nyní se výstavba Nord Stream 2 blíží k dokončení - začátkem června byla technicky dokončena pokládka první linky. Druhá může být dokončena za jeden a půl až dva měsíce.Odpůrci projektu jsou Kyjev, který se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu přes své území, a také Spojené státy, které se snaží propagovat svůj LNG v Evropské unii.Moskva opakovaně vyzývala k ukončení politizace situace a připomněla, že plynovod je prospěšný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.

❌➗➖➕ Tak zvané podmíněné vydírání s vinou Ruska bylo vysloveno. Kreml to má připravit na možnost, že Německý USraelci si vyhrazují podmínku odběr ruské suroviny zastavit, podle chování Ruska vůči té koloniální nepřátelské žido Ukrainy, kterou si USraelci i s pomocí Ruska takto chtějí držet a zabraňovat ruským sankcím proti nepřátelské Ukraině. Krátce řečeno vydírání Kremlu patří i nadále k repertoáru USraelských vztahů k RF.. Bylo by dobré, kdyby opačně i Kreml vyslovil a určil podmínku, kdy ukončí dodávky surovin do Německa, když Německo bude nějak nepřátelsky vystupovat proti Rusku, nebo podporovat Rusku nepřátelskou Ukrainu.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🤮🚾🚾 54

