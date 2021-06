https://cz.sputniknews.com/20210626/ridi-to-neznami-lide-v-teplicich-vypukly-protesty-kvuli-smrti-roma-po-policejnim-zasahu-14964774.html

„Řídí to neznámí lidé.” V Teplicích vypukly protesty kvůli smrti Roma po policejním zásahu

„Řídí to neznámí lidé.” V Teplicích vypukly protesty kvůli smrti Roma po policejním zásahu

Stovky lidí vyšly do ulic v Teplicích vyjádřit svůj protest proti konání policie, která zasáhla proti mladému Romovi minulý týden. Původně byla akce plánována... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-26T17:57+0200

2021-06-26T17:57+0200

2021-06-26T17:57+0200

česko

teplice

romové

demonstrace

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/14941135_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_72cc14483d82192f9a0c13d1e4353d43.jpg

Oficiální verze policie o tom, že Stanislav Tomáš, proti němuž minulou sobotu zasahovali příslušníci policie, zemřel následkem předávkování drogami, neuspokojila část obyvatel Teplic, kteří dnes vyrazili na protestní demonstraci proti policii a s požadavky důkladného prošetření okolností smrti mladého Roma. Protestní akce byla původně zamýšlená jako pietní náboženské shromáždění, postupem času však přerostla v demonstraci, jejíž účastníci skandovali různá hesla, jako například „Pojďte nás zabít“, „My jsme lidi” a další. Později protestujíci vyrazili směrem k policejní stanici, kde narazili na těžkooděnce a zátarasy. Podle českých médií ve městě začalo pršet, což přispělo ke snížení počtu účastníků. Odhadovaný počet protestujících činí kolem 500 osob. Jak poznamenal jeden z organizátorů piety Miroslav Brož, demonstrace měla nekontrolovaný ráz.Podle jeho slov řídí celou demonstraci neznámé osoby. Brož také podotkl, že rodina zesnulého chce usilovat o důkladné vyšetření a provedení oponentní pitvy. Záběry z místa incidentuDříve jsme psali o tom, že na internetu se objevily nové záběry, které poskytují možnost získat větší přehled o tom, co se odehrávalo před příjezdem teplických policistů. Tento záznam byl natočen z jiného úhlu a je na něm dobře vidět, jak teplický Rom nejdříve několikrát bušil pěstí do auta a pak do něj dvakrát narazil hlavou.Samotný záznam byl pořízen z místa, kde později tepličtí policisté zaklekli mladého muže. Podle oficiálního stanoviska české policie zákrok proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s následným úmrtím zadrženého. Důvodem smrti byla příliš vysoká dávka drogy, kterou dotyčný předtím požil.

1

teplice

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teplice, romové, demonstrace, policie