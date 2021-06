https://cz.sputniknews.com/20210626/rozvedka-usa-oznacila-ufo-za-eventualni-hrozbu-narodni-bezpecnosti-14960025.html

Rozvědka USA označila UFO za eventuální hrozbu národní bezpečnosti

Neidentifikované létající předměty mohou dělat problémy národní bezpečnosti Spojených států amerických, uvádí se ve zprávě národní rozvědky USA. Americké... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Dokument se zakládá na informacích o incidentech, k nimž došlo v období od listopadu roku 2004 až po březen 2021, kterou shromáždily americké úřady, sběr a rozbor těchto informací pokračuje. Její autoři přitom poznamenávají, že „v nepatrném počtu případů“ byly hlášeny „neobvyklé letové charakteristiky“ zaznamenaných objektů. Podle názoru zpravodajských služeb USA to může být následkem chyb snímačů nebo mylné interpretace údajů, což vyžaduje dodatečný rozbor.Jak se domnívají autoři zprávy, existuje několik typů neidentifikovaných vzdušných jevů. Možná vysvětlení se ve Washingtonu navrhuje rozdělit do pěti kategorií: vzdušné poruchy, přírodní atmosférické jevy, tajné americké projekty a „systémy zahraničních nepřátel“. Do páté kategorie navrhuje americká rozvědka zařazovat „všechny jiné“ možné varianty.Důkazy mimozemského původu neexistujíAmerické úřady dokázaly v období 2004 až 2021 zaznamenat celkem 144 neidentifikovaných vzdušných jevů, z nichž 80 bylo zaregistrováno hned několika snímači nebo přístroji. Rozvědka může s jistotou potvrdit pouze jeden z nich – zaznamenaný objekt byl velký balón. „Podstata ostatních objektů nebyla zjištěna,“ uvádí se ve zprávě.Jak podotýká agentura Reuters, na otázku o možném mimozemském původu zaznamenaných objektů vysoký americký úředník odpověděl, že úřady USA nedisponují údaji, které by na to poukazovaly. Hrozba národní bezpečnostiVe zprávě se zdůrazňuje, že vzdušné jevy, jejichž podstatu se nedaří zjistit, „vytvářejí nesporně problémy pro bezpečnost letů a mohou být výzvou národní bezpečnosti USA“. Podobné jevy mohou mj. ohrožovat národní bezpečnost, jsou-li „platformami zahraničních nepřátel pro sběr informací, nebo svědectvím toho, že potenciální nepřítel vyvinul průlomovou nebo ničivou technologii“.Autoři zprávy přitom podotýkají, že v současné době nemají žádné údaje, které by poukazovaly na to, že nějaký zaznamenaný neidentifikovaný vzdušný jev je ve skutečnosti „součástí zahraničního programu sběru informací anebo svědčí o značném technologickém pokroku potenciálního nepřítele“.Pozorování UFO v USABývalý prezident USA Barack Obama dříve ve vysílání televizní společnosti CBS potvrdil, že americké úřady disponují snímky vzdušných jevů, jejichž podstata zůstává podle jeho slov i nadále nejasnou. Koncem roku 2017 bylo oznámeno, že Pentagon měl dříve tajný program na sběr a rozbor informací o „anomálních aerokosmických hrozbách“. V letech 2007 až 2012 na to bylo vyčleněno 22 milionů dolarů. V počáteční etapě odpovídal za tento program zpravodajský úřad Ministerstva obrany USA.

