„Seznam nás fotil proti naší vůli!” Babiš se důrazně ohradil proti tomu, že by si dělal PR na Moravě

Premiér Andrej Babiš v pátek dorazil na místo tragédie na jižní Moravě, čímž si pak na sociálních sítích vysloužil spoustu obvinění, že prý tak dělá kampaň... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš (ANO) se důrazně ohradil proti tomu, že by si na tragédii dělal PR, neboť naopak sám prosil novináře, aby ho přestali během návštěvy zničených obcí doprovázet. „Žádal jsem média, aby odešla a aby mě nefotila. Neměl jsem žádného fotografa, nedával jsem žádnou fotku na Twitter ani na Facebook. Média jsem opakovaně vyzval, tak si to ověřte,“ řekl Babiš CNN Prima NEWS.Kritika ale padla i na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), která společně s Babišem vyrazila na místo tragické události ocenit rozsah škody způsobené tornádem.„Fotograf Seznamu nás fotil proti naší vůli, i když jsme ho žádali, aby odešel. Neměli jsme s sebou fotografa a nedávali jsme žádné fotky na sítě,“ zopakoval Babiš. Schillerová v odpovědi novinářce Seznamu také popřela, že by příjezdem do postižených obcí dělala předvolební kampaň. „Toto, na co jste se teď zeptala, je velmi, velmi neslušné vůči lidem zde. Ani jednu fotografii z této katastrofy jsem nedala, protože by mi to připadalo nehorázné dávat fotografie z takového neštěstí, dala jsem tam jen věcné poučení k náhradě škod, aby lidé i novináři byli poučeni,“ uvedla Schillerová.Tornádo na jihu MoravyVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo pět lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahovaly stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.Se záchrannými a likvidačními pracemi pomáhali i záchranáři z Rakouska a Slovenska. Rakousko vyslalo do oblasti záchranáře, a to včetně vrtulníků. Zemská vláda Dolního Rakouska uvedla, že v nemocnicích připravila pro zraněné lidi místo, pomoc nabízejí i Slováci, kteří přesunuli hasiče k hranicím.Členové vlády již přislíbili finanční pomoc regionu ve výši 420 milionů korun, podnikatelům stát odloží splatnost daní a na obnovu zničených domů lidé mohou získat až pět milionů, dva jako dotaci a tři jako zvýhodněný úvěr. Navíc se v Česku jako obvykle zvedla obrovská vlna solidarity. Různé sbírky na pomoc zpustošeným obcím hlásí už více než 200 milionů korun. Sbírky pořádají Nadace Via, Diecézní charita Brno, organizace Člověk v tísni a další.

