Španělé už mají dovoleno sundat si roušky v ulicích, ale většina lidí je stejně nosí

Rok po zavedení pravidla o povinném nošení roušek na otevřených prostranstvích i při možnosti zachovat sociální odstup je mohou Španělé od soboty 26. června... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle pravidel stanovených vládou dochází ve skutečnosti k návratu k situaci z června loňského roku - rouška musí být používána ve všech uzavřených místnostech, včetně dopravy, a může být sundána na ulici, pokud nedojde ke shromažďování lidí a je možné udržovat odstup jeden a půl metru.Většina obyvatel Madridu však nadále nosí roušky. Nejde ani o to, že je obecně složité udržet si ve městě odstup, a i když budete přísně dodržovat pravidla, pak například při přiblížení k semaforu je vysoká šance, že se ocitnete na „místě shromáždění lidí“. Dívka jménem Marta stojí v uličce, ve které není téměř nikdo, sama, ale roušku si nesundává. „Právě jsem vyšla z muzea, tam jsem ji měla, a zatím jsem ji nesundala. Tady je centrum města, je tu docela dost lidí a já dávám přednost roušce - abych se nenakazila a nenakazila ostatní,“ vysvětluje a připouští, že kdyby se například nacházela na místě, „kde infekce rozhodně nehrozí“, masku by si sundala.Tři ženy jdou po docela rušné ulici v centru Madridu, ale nemají roušky. „Měly jsme covid a jsme již očkovány, proto jsme klidné. Pokud se však ocitneme v davu, znovu si ji nasadíme,“ ukazují na roušky ve svých rukou.Další dívka má roušku na bradě. Říká, že odsuzuje své vrstevníky, kteří se jich už dávno zbavili. Pozdě večer jsou mladí lidé, kteří se scházejí ve velkých skupinách na ulicích, na nábřežích a v parcích, téměř vždy bez roušek.Takové „opilé večírky“ byly často policií rozehnány. A výlet tisíců středoškoláků z celé země na Mallorcu (Baleárské ostrovy) s cílem oslavit konec školního roku skončil hromadnou nákazou – k dnešnímu dni bylo registrováno 600 případů. Probíhá hromadné testování studentů středních škol, kteří navštívili Mallorcu ve druhé polovině června, a lidí, s nimiž byli v kontaktu. Nemocní musí zůstat v karanténě.V obchodech s kosmetikou tvrdí, že neočekávají zvýšení prodeje rtěnek. „Ano, prodej rtěnek v tomto roce mírně poklesl, ale velmi mírně. Ženy stejně nakupovaly, líčily se na večírky, na svátky,“ říká Rafa, odbornice na nákup v jednom z kosmetických obchodů v centru města. „K podstatnému poklesu prodeje nedošlo, do značné míry to bylo kompenzováno nárůstem poptávky po (antiseptických) gelech na ruce a rouškách. Tento rok se liší i tím, že zatímco dříve lidé přicházeli ve velkých skupinách nebo s celou rodinou, nyní je to vzácnost,“ říká.K dnešnímu dni ve Španělsku (počet obyvatel země je 47 milionů) dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 24,4 milionu lidí, 15,8 milionů je plně očkováno, hladina infikovaných je 95 osob na sto tisíc obyvatel za dva týdny.

