„To je hezká móda, jak chodí ženy bez podprsenky.” Bendová se ukázala v mokrém tričku

Česká modelka Alice Bendová po svém návratu z výletu zveřejnila foto na svém Instagramu. Uvedla k němu, že se ocitla pod deštěm a zmokla, takže jediné, co nyní... 26.06.2021, Sputnik Česká republika

Nehledě na oblačné počasí během výletu si herečka a modelka Alice Bendová zachovala dobrou náladu a podle jejích slov byla s tou cestou zcela spokojená. Na svém Instagramu nasdílela své dojmy a fotku, která zase přilákala pozornost hodně mužů.Zatímco ženy většinou reagovaly na prosbu Bendové doporučit jí nějaký film, značná část mužů logicky věnovala svou pozornost vzhledu modelky a jejímu mokrému tričku. Dalším mužům to však nestačilo, postěžovali si totiž na to, že Bendová měla na sobě nejen to tričko. S tímto postojem se ztotožnil i další komentující. Jeden z fanoušků si všiml, že modelce již nestačí chodit do svého bazénu.Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.

