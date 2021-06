https://cz.sputniknews.com/20210627/bbc-publikovala-tajne-dokumenty-o-vstupu-britskeho-torpedoborce-do-ruskych-vod-u-krymu-14973933.html

BBC publikovala tajné dokumenty o vstupu britského torpédoborce do ruských vod u Krymu

BBC publikovala tajné dokumenty o vstupu britského torpédoborce do ruských vod u Krymu

Na autobusové zastávce v Kentu našli tajné dokumenty britského ministerstva obrany, kde se hovoří o možné reakci Ruska na vplutí torpédoborce Defender do... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle zpráv tohoto britského média, člověk, který dokumenty nalezl, sám informoval redakci o svém nálezu. Přál si přitom zůstat anonymní.Tajné dokumenty uvádějí, že britská strana počítala s agresivní reakcí Ruska na narušení jeho teritoriálních vod cizí vojenskou lodí. Mluvilo se přitom i o jiné trase, po níž by torpédoborec mohl plout, aby neprovokoval. Ovšem, v takovém případě by si Rusko mohlo myslet, že se Velká Británie „vyděsila“, píše BBC.Britská média dále uvedla, že v dokumentech se jednalo i o politice amerického prezidenta Joe Bidena vůči Číně. Dalším bodem byly záchytné body Velké Británie týkající se Afghánistánu po skončení mise NATO v této zemi.Ministerstvo obrany Ruska ve středu uvedlo, že britský torpédoborec Defender překročil ruské námořní hranice u Krymu. Ruská pohraniční stráž po opakovaných varováních vypálila varovné výstřely. Ruský letoun Su-24 shodil bomby po kurzu pohybu britské lodi. Britská strana tvrdila, že žádné varovné výstřely nepadly a loď se nenacházela v ruských teritoriálních vodách.Britské ministerstvo obrany trvá na to, že loď plula skrze ukrajinské vody podle mezinárodně platných pravidel. Novinář BBC, jenž se nacházel na palubě, ovšem potvrdil, že Britové vpluli do ruských vod úmyslně. Noviny The Telegraph s odkazem na zdroje na britském ministerstvu obrany uvedly, že definitivní rozhodnutí o kurzu lodě Defender učinil sám předseda vlády Boris Johnson. Politik sám přitom plavbu lodě označil za „úplně v pořádku“ a připomněl, že Velká Británie nepřiznává Krym jako část Ruska.ProtestRuské ministerstvo zahraničních věcí si před třemi dny předvolalo britskou velvyslankyni Deborah Bronnertovou poté, co torpédoborec Defender narušil hranici v Černém moři.„Velvyslankyni byl vysloven rozhodný protest proti narušení hranice Ruské federace a provokativním a nebezpečným akcím lodě britského námořnictva v teritoriálních vodách Ruské federace, které ruská strana považuje za hrubé porušování Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982,“ uvedlo ruské ministerstvo ve svém prohlášení.

