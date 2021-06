Britský ministr zdravotnictví podal demisi

https://cz.sputniknews.com/20210627/britsky-ministr-zdravotnictvi-podal-demisi-14970216.html

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock podal demisi po skandálu kolem jeho poměru s pomocnicí a jejím jmenováním do ministerské rady. 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Ministr o tom promluvil v sobotním videu na Twitteru.V úředním dopise na jméno premiéra učinil bývalý šéf ministerstva zdravotnictví prohlášení, že v danou chvíli má věnovat víc času rodině a dětem. „Nejmíň bych si přál, aby můj osobní život odpoutal pozornost od úsilí, jež nám pomůže překonat krizi. Chci se ještě jednou omluvit rodině a blízkým za to, že jsem je donutil to všechno zažít. Musím se teď věnovat svým dětem… Musím podat demisi,“ napsal ministr. List The Sun uveřejnil v pátek fotografii z 6. května, na které se otec tří dětí, 42letý ženatý Hancock a jeho pomocnice, matka tří dětí, 43letá manželka milionáře Olivera Tresse Gina Coladangelo, líbají v jedné z místností ministerstva zdravotnictví. Muž přitom objímá ženu pod pásem. Skandál ale způsobil fakt, že Hancock předtím zaměstnal Coladangelovou jako osobní neplacenou pomocnici a pak ji jmenoval do rady ministerstva zdravotnictví.Opozice obvinila Hancocka z plýtvání peněz daňových poplatníků a požádala, aby ho Johnson propustil. O jeho demisi požádali rovněž členové jeho Konzervativní strany.Ministr, který si udělal ostudu, se brzy po této kritice omluvil, avšak s ironií, která je mu vlastní, se omluvil pouze za porušení nařízení o rozestupu. Mluvčí premiérovy kanceláře řekl ve včerejším komentáři k ministrovu prohlášení, že Johnson Hancockovu omluvu akceptoval, avšak také učinil raději důraz právě na tom, že hlavním problémem ve skandálu bylo porušení ministrem a pomocnicí nařízení o rozestupu.

