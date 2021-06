https://cz.sputniknews.com/20210627/cena-plynu-v-evrope-rekordne-vzrostla-14974767.html

Cena plynu v Evropě rekordně vzrostla

Cena plynu v Evropě rekordně vzrostla

Ceny zemního plynu na evropském spotovém trhu se vyšplhaly na skoro historická maxima. Naposledy byla taková úroveň ceny „modrého paliva“ zaznamenána v roce... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T22:51+0200

2021-06-27T22:51+0200

2021-06-27T22:51+0200

svět

cena

změny

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/46/79/467948_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_aedb651fb43404950c6b389729d99175.jpg

Podle Marie Belovové, ředitelky výzkumu společnosti VYGON Consulting, je hlavním důvodem růstu cen horké léto. Vše se to navalilo na situaci s pomalým doplňováním zásob plynu v pozemních zásobnících: během studené topné sezóny byly maximálně vyčerpány.Ředitel Institutu energetiky a financí Marcel Salichov vysvětlil, že evropský trh s plynem je liberalizován: hlavní důvody souvisejí s faktory nabídky a poptávky.Jak vyplývá z údajů operátorů přepravních soustav, v květnu 2021 byla poptávka o 17 % vyšší než v předchozím roce.V lednu až květnu 2021 byl tento ukazatel meziročně vyšší o 17,6 %.Dalším faktorem, který udrží ceny plynu po určitou dobu na vysoké úrovni, jsou problémy s námořní přepravou. LNG se přepravuje tankery. Podle údajů agentury Bloomberg existuje vysoká pravděpodobnost dopravních zácp v Panamském průplavu, a proto americké lodě míří do Asie a obcházejí mys Dobré naděje, což prodlužuje dodací lhůtu o týden nebo dva a výrazně snižuje nabídku.Na začátku června jsme psali o tom, že ropa Brent, která stoupla nad 74 dolarů za barel poprvé od dubna 2019, trochu klesla. Ceny rostly v očekávání osobní schůzky Vladimira Putina a Joea Bidena, zdražení pokračovalo také po ženevském summitu, ale došlo k nepatrnému poklesu. Ale přece jen jsou ceny vysoké. Projevuje se politika a rovněž fakt, že země OPEC+ ukázněně omezují těžbu.Černé zlato začalo zdražovat, když se svět dozvěděl, že Joe Biden navrhl Vladimiru Putinovi schůzku. Obvykle se takové summity projevují na trhu kladně. Byznys je vnímá jako příznak zlepšení vztahů, počítá s obnovením ekonomické spolupráce mezi státy.Ropa ale zdražila především kvůli dohodě OPEC+, která se přísně dodržuje. Výrobu zvyšují velmi pomalu. V květnu o 320 tisíc barelů denně, na 40,4 milionu. Členové kartelu splnili dohodu na 124 procent. Ostatní na 94.V důsledku poptávka převyšuje nabídku. Rozdíl nahrazují zásobami nahromaděnými v první polovině roku 2020.Podle předpovědi největších surovinových traderů zůstanou do konce roku 2021 ceny ropy v rozmezí 70-80 dolarů. Je to odhad FT Commodities Global Summit. Není vyloučeno ani zdražení na stovku.Od dubna tak stoupl trh o víc než 20 %. Hráči očekávají zvlášť rychlé obnovení poptávky po palivu ve druhém pololetí.

https://cz.sputniknews.com/20210608/usa-navrhly-nemecku-aby-ukrajine-kompenzovalo-ztratu-tranzitu-plynu-14767162.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/cina-objevila-nejvetsi-zasoby-bridlicove-ropy-v-zemi-14905943.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cena, změny, plyn