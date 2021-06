Europoslankyně Konečná z nákupu amerických hraček pro armádu nejásá. Ani z hraběcích rad Kalouska

https://cz.sputniknews.com/20210627/europoslankyne-konecna-z-nakupu-americkych-hracek-pro-armadu-nejasa-ani-z-hrabecich-rad-kalouska-14976509.html

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná poskytla rozhovor serveru Parlamentní listy, v němž se dotkla nejaktuálnější problematiky, spojené s řáděním... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Na úvod padla otázka o tom, jestli vláda zareagovala dobře na situaci na jižní Moravě po ničivém tornádu. Politička si myslí, že na hodnocení kroků vlády je ještě brzy, to se uvidí v následujících dnech.Co se týče úlohy armády za daných okolností, podle Konečné jestliže mohou být nasazeny tři stovky vojáků v zahraničních misích, tak si myslí, že pomoc při takovém naštěstí by měla být automatická.V rozhovoru padl odkaz na slova bývalého ministra financí a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, který na svém twitterovém účtu napsal, že by vláda měla okamžitě připravit změnu státního rozpočtu na rok 2021.„Mnohé výdaje, které v rozpočtu figurují, jsou tváří tvář této katastrofě méně potřebné. Zásadně se změnily priority, vládo, konej!“ alarmoval Kalousek.Konečná chování politika vnímá po svém a přišla i s vysvětlením. Nechybělo téma spojené s vývojem pandemické situace v České republice. Zde Konečná vyzdvihla, že rozvolňování musí jít ruku v ruce s proočkováním obyvatelstva.„Je to jediná cesta, kterou máme. Samozřejmě mohou přijít mutace odolné vůči současným vakcínám, ale minimálně v případně Pfizeru a Moderny se ukazuje, že jsou účinné i proti současným mutacím. Přijde mi, že paní Merkelová v tom dělá ještě větší chaos, než už v tom je,“ podotkla.Následně politička připomněla, že byl přijat evropský covid pas, který měl sjednotit a zjednodušit pravidla v rámci cestování v EU.Politička byla rovněž požádána, aby okomentovala postup vedení státu v řešení problémů spojených s covidem. „Sice ještě není vše zhodnoceno a porovnáno, ale troufám si tvrdit, že boj s pandemií vláda nezvládla. Premiér měnil ministry zdravotnictví jak ponožky. Vláda měnila strategii podle momentální nálady veřejnosti, chaoticky zavírala a zase otevírala, takže se v tom už nikdo nevyznal,“ zdůraznila Konečná s dovětkem, že 30 000 mrtvých, jedno z nejvyšších čísel na počet obyvatel na světě, je samo o sobě strašnou vizitkou.Domnívá se, že bude zapotřebí vyhodnotit, co vše se nepodařilo.V závěrečné části padla zmínka o tom, že po 19 letech odejdou z Afghánistánu i čeští vojáci a že Konečná tuto zahraniční „misi“ nikdy příliš nepodporovala.Jednalo se i o tom, že prezident České republiky také podpořil růst armádního rozpočtu, k čemuž Konečná neskrývá své výhrady.„Zkušenost posledních dní - skuteční hrdinové toho, co se stalo na jižní Moravě, jsou složky integrovaného záchranného systému a především hasiči. Slyšeli jste v posledních letech, že by si hasiči stěžovali, chtěli víc a víc peněz z rozpočtu, měli za sebou šílené kauzy z výběrových řízení? Já ne, naopak dobrovolní hasiči, kteří jsou důležitou součástí celého systému, mnohdy vyjíždí zcela zdarma a ve svém volnu. Přála bych si, abychom na ně mysleli nejen v době katastrof, ale především třeba i při tvorbě rozpočtu, daleko intenzivněji. Já nakupování drahých amerických hraček pro armádu nepodporuju! Potřebujeme techniku a peníze pro ty, kteří opravdu pomáhají...“ podotkla.

