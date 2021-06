https://cz.sputniknews.com/20210627/ewa-farna-o-ceste-na-moravu-to-co-pro-nas-bylo-nepredstavitelne-se-bezprostredne-tyka-i-nas-14977002.html

Ewa Farna o cestě na Moravu: To, co pro nás bylo nepředstavitelné, se bezprostředně týká i nás

Zpěvačka Eva Farna se podělila o své úvahy, spojené s jejím vytouženým koncertem, který se konal poprvé po 10 měsících, a to ve Slavičíně ve Zlínském kraji... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

„Hráli jsme koncert pro úžasné lidi, po 10 měsících! Slavičín byl tak strašně úžasný (jak lidi před pódiem, tak ti, kteří se o nás nádherně starali v backstage). Celou cestu, co jsem řídila směrem na Moravu, se ve mně míchaly pocity natěšení a trémy, ale taky velkého smutku a soucitu s Moravany, kteří bydlí o kousek dál a přišli o domovy...“ uvedla v příspěvku celebrita.Hvězda upozornila na to, co se dříve u lidí moc v úvahu nebralo.Farna vysoce ocenila to, jak byli lidé nápomocní v této těžké situaci, k níž došlo na jižní Moravě kvůli ničivému tornádu.„Přijde mi ale úžasná soudržnost lidí, to jak se umíme spojit a pomáhat, když jde do tuhého. Jsem dojata, držme spolu dál. Moc myslím na všechny postižené touhle přírodní katastrofou, kdybyste chtěli pomoct taky, nechávám link ve stories,“ uvedla.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

