Fico vidí v prohlášeních Čaputové o referendu schizofrenii. Slovenská prezidentka reaguje

Slovenský politik ale nezpochybnil právo hlavy státu obrátit se na Ústavní soud.„Od ÚS očekáváme rozhodnutí každým dnem,“ říká Fico. Pokud ÚS vyhodnotí, že otázka referenda je v pořádku, referendum se pravděpodobně uskuteční v září. Pokud se referendum konat nebude, bude to plně politická odpovědnost Čaputové, dodal.Pokud se pak lidé rozhodnou legálně iniciovat protesty a demonstrace, Ficova strana Směr-SD je podpoří. Politik je také připraven znovu shromáždit podpisy na vyhlášení dalšího referenda.Fico následně uvedl, že v prohlášeních Čaputové vidí schizofrenii. Podle něj hlava státu uvedla, že jako občanka je pro uspořádání referenda. Zároveň se však prezidentka odvolala k Ústavnímu soudu s argumenty proti konání referenda. Připomněl, že v minulosti již byla dvě referenda o uspořádání předčasných voleb.Reakce ČaputovéMluvčí slovenské prezidentky Martin Strižinec uvedl pro TASR, že Směr-SD by neměl mít důvod k obavám z výkladu Ústavního soudu Slovenské republiky, pokud se domnívá, že otázka referenda o konání předčasných voleb je v souladu s ústavou.Dne 13. května obdržel ÚS od prezidentky návrh na posouzení ústavnosti předmětu navrhovaného referenda o zkrácení volebního období. Má 60 dní na rozhodnutí.Petici pro předčasné volby podpořilo více než 585 000 lidí. Zástupci petičního výboru předali podpisové listy v Prezidentském paláci 3. května. Občanů se chtějí v referendu dotázat, zda souhlasí se zkrácením osmého volebního období Národní rady Slovenské republiky tak, aby se parlamentní volby konaly do 180 dnů ode dne vyhlášení výsledků referenda.Petici iniciovala opoziční strana Směr-SD a neparlamentní Hlas-SD, připojila se k ní SNS, Socialisté.sk a další organizace. Strany prohlašují, že by mělo jít o apolitické občanské referendum. Iniciativu podpořila i Konfederace odborových svazů Slovenské republiky. Několik koaličních představitelů zpochybnilo ústavnost navrhované otázky referenda.

