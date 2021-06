https://cz.sputniknews.com/20210627/je-to-jako-kdyby-si-bohaty-tovarnik-vzal-chudou-ovdovelou-slechticnu-ctenari-o-stanu-s-piraty-14969397.html

„Je to, jako kdyby si bohatý továrník vzal chudou ovdovělou šlechtičnu.“ Čtenáři o STANu s Piráty

„Je to, jako kdyby si bohatý továrník vzal chudou ovdovělou šlechtičnu.“ Čtenáři o STANu s Piráty

Předseda STANu Vít Rakušan se v rozhovoru pro Novinky snažil přesvědčit, že neriskuje svou reputaci koalicí s Piráty. Zdůvodnil to tím, že nepovažuje stranu... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T13:41+0200

2021-06-27T13:41+0200

2021-06-27T13:41+0200

česko

piráti

vít rakušan

stan

ivan bartoš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14529422_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_930d0a8afad726e277d37946af155585.jpg

Rakušan uznal, že s Piráty byla dlouhá příprava, když měsíce seděly týmy nad tím, zda jsou programy stran kompatibilní, navíc práce na programu i koaliční smlouvě rovněž zabraly hodně času.„Bylo hodně věcných konfliktů, ale ty jsme si dokázali vyříkat a vyřešit,“ dodal předseda STANu.V rozhovoru padla zmínka o tom, že Bartoš v minulosti nehlasoval pro vstup do EU, byl pro islámskou imigraci nebo nedokázal říci, jak by hlasoval v referendu o vystoupení z NATO.V této souvislosti Rakušan ve svém vysokém hodnocení Bartoše pokračoval.„Cením si toho, že jsem v koalici s člověkem, který nelže, protože mohl říkat, že pro vstup do EU byl. On se ke svému životu a názorovému vývoji hlásí. Nyní po zkušenostech, které udělal, nevidí jinou možnost, jak zajistit bezpečnost ČR, než být součástí EU i NATO,“ uvedl.Zdůraznil, že Piráty hodnotí podle toho, co za poslední čtyři roky řekli a udělali.„Piráti jsou otevřená strana, která rozhoduje svobodně a která dospěla k jinému názoru, což je zřejmé z programových dokumentů. Nikdy bych nešel do nemístného reputačního rizika, Piráti prodělali vývoj a nejsou stranou extremistických řešení,“ zdůraznil šéf STANu.Reakce lidí na zveřejněný rozhovor ukazuje, že Rakušan moc působivým nebyl.„Symbióza mezi STANem a Pirátskou stranou poskytne Pirátům zdání normální neextrémní strany. A Piráti STANu umožní setrvat další období ve sněmovně. Je to, jako když si bohatý továrník vzal chudou ovdovělou šlechtičnu. On získal titul, ona majetek,“ zareagoval Hynek Swoboda.„Nevím, zda je horší a smutnější, když novinář říká: ‚TOP 09 je pravice‘ nebo když Vít Rakušan říká: ‚Odmítám také, že by měli Piráti levicové nápady... Piráti prodělali vývoj a nejsou stranou extremistických řešení,‘“ vyslovil se Don Vito007.„Piráti už dospěli a žádní extrémisté to nejsou! – rozhodně tvrdí šéf starostů Rakušan - jako i vysvětluje, proč se jim aliance s Lidovci a s TOPkou nepodařila již dříve. Bylo s nimi prý tolik věcných problému - až jsme tu kompatibilitu nakonec vyřešili ---------- a s Bartošem - migraci i s muslimem plodnějším na našich náměstích VÍTAT PŮJDEME - na férovku starosta z Kolína přiznal!!“ napsal František Šulc.„Tak, když mu podkuřuje, tak je to jasný, že to nejsou extremisti,“ napsal Kapitán Šikmon.„Piráti žádní extremisty nejsou, jenom mají extremistické názory, což je to samé,“ odpověděl Šikmonovi sledující s nickem FackaDoTvářePK.Někteří adresovali kritiku serveru Novinky.„Já nevím, ale přijde mi, že si na Novinkách libujou v tom, jak lidi o víkendu ještě víc nasrat. Tentokrát si k rozhovoru vybrali vykuleného Rakušana,“ stojí v poznámce uživatele s nickem Dee Kay.Připomeňme, že v druhé polovině května koalice Pirátů a STAN, jejímž kandidátem na premiéra je šéf Pirátů Ivan Bartoš, zahájila kampaň pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny.K tomuto účelu si politici zvolili slogan „Vraťme zemi budoucnost“.„Náš den D je dnes tu. Chceme vrátit zemi budoucnost, ale zvládneme to jen s vámi. Mrkněte na web http://piratiastarostove.cz, kde najdete náš program a plány, čeho chceme v dalším volebním období docílit. Díky moc, že jste v tom s námi,“ bylo uvedeno na twitterovém profilu strany.

https://cz.sputniknews.com/20210514/bartos-objasnil-sve-drivejsi-nazory-na-migraci-i-eu-povazuje-to-za-mladickou-rebelii-a-nerozvaznost-14484110.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, vít rakušan, stan, ivan bartoš