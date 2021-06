https://cz.sputniknews.com/20210627/je-uzasne-jak-jsou-nasi-lidi-solidarni-jak-se-nas-narod-umi-semknout-babis-promluvil-o-tornadu-14977873.html

„Je úžasné, jak jsou naši lidi solidární, jak se náš národ umí semknout.“ Babiš promluvil o tornádu

„Je úžasné, jak jsou naši lidi solidární, jak se náš národ umí semknout.“ Babiš promluvil o tornádu

Babiš se hned na začátku věnuje ničivému tornádu. Uvedl, že se vydal na místo až další den, tedy v pátek, jelikož ve čtvrtek nemohl kvůli špatnému počasí odletět dřív z Evropské rady, kde byl. Nejprve vyjádřil rozhořčení nad chováním jistého média, které následně i jmenoval. Web Seznam Zprávy totiž publikoval fotografii, na které se Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou na místě tragédie usmívají. Premiér uvedl, že posílali fotografa pryč, ten však odmítal. Babiš vysvětlil, že se Schillerovou došlo k situaci, kdy se z nějakého důvodu usmáli, avšak právě to médium zneužilo. Babiš to označil za „podraz“ a „hnus“. Babiš uvedl, že hned, jak přistál v Brně, tak uvolnili ze státních hmotných rezerv pohonné hmoty pro záchranáře a veškerý materiál, který potřebují. Konstatoval, že do záchranných prací je zapojeno 1034 hasičů, 292 kusů techniky, zasahují i policisté a vojáci a armáda je podle jeho slov k dispozici.„Je důležité, abychom co nejdříve poskytli pomoc, hlavně lidem, kteří přišli o bydlení,“ sdělil.Zmínil, že se připravuje žádost, aby mohla ČR požádat v Bruselu o pomoc v rámci fondu solidarity. „Dělali jsme to už v minulosti v rámci záplav, a samozřejmě se budeme snažit dostat co nejvyšší částku. Paní ministryně Schillerová připravila daňové úlevy pro místní na Hodonínsku. Lesy ČR poskytují 50 kubíků kulatiny každému, kdo má zničený dům. Já jsem byl i na Ústecku v sobotu v obci Stebno, která byla také poškozena,“ dodal.Změna v očkováníV pořadu se věnoval také epidemiologické situaci. Uvedl, že dochází ke změně v očkování. „To znamená, že lidé, kteří se chtějí dříve očkovat druhou dávkou, si mohou zavolat na linku 1221, a teď se ten rozptyl navyšuje na 8 dní. Už to nebude 42 dní, ale 34. Samozřejmě, pokud se dostaneme do situace, že těch vakcín bude podstatně více, tak určitě se vrátíme k ještě menšímu intervalu 21 dní. Změna je taky, co se týče 90 denní lhůty, která tam byla dána, že kdo překonal covid, že se nemůže nechat očkovat dříve než po 90 dnech, to se také mění,“ vysvětlil.Zdůraznil však, že ještě vyhráno není. Podle jeho slov jsou prokazatelně v Česku mutace a prosí tak o spolupráci i praktické lékaře. Aby tedy dělali osvětu k očkování, jelikož podle něj jen vysoká proočkovanost může ochránit před mutacemi. Připomeňme, že čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.

