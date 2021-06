https://cz.sputniknews.com/20210627/jsme-nepratele-ruska-a-uefa-nominovala-jejich-rozhodciho-v-cesku-se-nelibi-nominace-karaseva-14960504.html

„Jsme nepřátelé Ruska a UEFA nominovala jejich rozhodčího." V Česku se nelíbí nominace Karaseva

„Jsme nepřátelé Ruska a UEFA nominovala jejich rozhodčího.“ V Česku se nelíbí nominace Karaseva

Ruský fotbalový rozhodčí Sergej Karasev byl nominován na osmifinále mistrovství Evropy ve fotbale 2020. A bude pískat právě zápas Nizozemsko – Česko.

Pro Karaseva to nebude první zápas na EURO 2020. Pískal už zápasy Itálie – Švýcarsko a Německo – Maďarsko. Celkově hráčům ukázal sedm žlutých karet. I když bylo jeho řízení zápasů dobře vyhodnoceno, česká média nejsou nominací ruského rozhodčího spokojeni. Na situaci upozorňuje ruský portál www.championat.com.czSport.cz: Osmifinále ME s Nizozemskem píská Karasev, Češi pod ním téměř vždy prohráliJeden z českých nejnavštěvovanějších sportovních webů zveřejnil zprávu o nominaci ruského rozhodčího, v nadpise nechybí zmínka o tom, že Češi v zápasech, které řídil právě Karasev, téměř vždy prohráli.Ruský rozhodčí pískal dva zápasy české reprezentace. V září 2017 řídil kvalifikační zápas na MS 2018, kdy Češi s Německem prohráli 1:2. V listopadu 2019 v kvalifikaci na EURO 2020 Češi prohráli v Bulharsku 0:1. Co se týče klubových zápasů, v prosinci 2019 Karasev řídil skupinový zápas Ligy mistrů mezi pražskou Slavií a Dortmundem (1:2) a téměř po roce skupinový zápas Evropské ligy mezi Libercem a Hoffenheimem (0:5). Jediným českým týmem, který dokázal s Karasevem vyhrát, je Jablonec, který v roce 2011 vyhrál ve 2. předkole EL v Albánii.Portál Aktuálně.cz zase připomněl vzájemné vztahy Karaseva s reprezentací Nizozemska a místními týmy, ale v nadpisu vyzdvihl hudební vkus ruského rozhodčího: „Duel s Nizozemci odpíská ruský právník a metalista,“ uvádí nadpis portálu.Autoři článku možná ocenili toto video.Osmifinálové utkání Česko – Nizozemsko v Budapešti začíná dnes od 18:00. Přímým přenosem ho vysílá ČT sport.Nizozemsko skupinou C prošlo bez jediné porážky se skóre 8:2 získalo všech devět bodů. Poradilo si s Rakouskem (2:0), Ukrajinou (3:2) a Severní Makedonií (3:0).Česko do osmifinále postoupilo jako třetí tým skupiny D, ve které získalo čtyři body za výhru nad Skotskem (2:0) a remízu s Chorvatskem (1:1). V závěrečném utkání skupiny český výběr prohrál s Anglií (0:1). Všechny tři góly české reprezentace vstřelil Patrik Schick.

