https://cz.sputniknews.com/20210627/jsou-to-protibabisovska-uskupeni-reaguje-babis-na-koalice-za-zemanuv-hlas-ve-volbach-je-rad-14970993.html

„Jsou to protibabišovská uskupení,“ reaguje Babiš na koalice. Za Zemanův hlas ve volbách je rád

„Jsou to protibabišovská uskupení,“ reaguje Babiš na koalice. Za Zemanův hlas ve volbách je rád

V rozhovoru na CNN Prima NEWS uvedl prezident Miloš Zeman, že bude v nadcházejících parlamentních volbách volit hnutí ANO. Šéf hnutí a premiér Andrej Babiš... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T14:03+0200

2021-06-27T14:03+0200

2021-06-27T14:03+0200

parlamentní volby

ministerstvo vnitra

čssd

ano

prezident

premiér

andrej babiš

jan hamáček

miloš zeman

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

V rozhovoru s Terezií Tománkovou na CNN Prima NEWS uvedl český prezident, že v parlamentních volbách, které se budou konat v říjnu, bude volit hnutí ANO. „Já jsem takový průzračný člověk, tak se přiznám, že budu volit hnutí ANO,“ prohlásil v rozhovoru s Terezií Tománkovou český prezident s tím, že jeho druhá volba by byla hnutí ČSSD.Podle názoru Zemana hnutí ANO udělalo více v situaci epidemie koronaviru. „Přece jen, při vší úctě k ČSSD, hnutí ANO odvedlo více práce na potlačení pandemie,“ zmínil. Zeman také v souvislosti s koronavirem uvedl, že hnutí ANO „minimálně zabránilo tomu, aby se česká ekonomika zhroutila“.Reakce HamáčkaTomuto Zemanovu vyjádření se trošku podivil vicepremiér Jan Hamáček, zároveň i šéf strany ČSSD. „Je svrchovaným právem pana prezidenta zvolit si stranu, jakou podpoří ve volbách. Jistě své důvody zvážil, přestože hnutí ANO ještě ani nepředstavilo svůj program,“ napsal pro televizi a dodal, že mu děkuje za to, že půjde k volbám.Premiér Andrej Babiš v televizi vyjádřil naději, že volby jeho hnutí vyhraje. „Doufám, že volby vyhrajeme. Věřím, že je můžeme vyhrát. Posílal jsem dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda musela řešit vir, teď to tornádo. Žádná vláda neměla takovou situaci.“Zareagoval také na vyjádření Zemana s tím, že je za jeho slova rád. „Super, tak máme jeden hlas,“ konstatoval. Babiš se vyjádřil také ke koalicím, které se voleb účastní. Podle něj jsou to „protibabišovská uskupení“. „Jsou tu dvě uskupení, jejichž cílem je odstranit Babiše z politiky. Jsou to slepence,“ uvedl, přičemž narážel na uskupení Pirátů a STAN a trojkoalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).Dnes byla vysílána na CNN Prima NEWS speciální Partie Terezie Tománkové se třemi nejvyššími ústavními činiteli v zemi, a to s prezidentem Milošem Zemanem v první hodině, ve druhé pak s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

https://cz.sputniknews.com/20210627/prezident-zeman-u-voleb-budu-volit-hnuti-ano-14969738.html

❌➗➖➕ Zase začíná "volební" divadlo a režimové mozkování ovčanů a boje o daňová koryta. Voliči v té USraelské Českobruselské republice už ale skoro nejsou. Spousta Čechů díky vládním opatřením už vymřela na Coronu. Spousta podnikatelů už na ten režim kašle, když byli měsíce bez peněz, a tak je "celkem jasné", že ANO zase vyhraje a "bude líp". USraelci mají už volby a volební preference připravené a jenom by ještě rádi měli "vysokou volební účast", aby ČT mohla filmovat a ukazovat, jak Češi mají rádi ten USraelský českobruselský totalitní demokratický sajrajt.. Bylo by dobré a doporučoval bych k těm koloniálním českým "volbám" pozvat Čínské a Ruské pozorovatele. 🤩🤩🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿👎🤮🤮🚾 8

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parlamentní volby, ministerstvo vnitra, čssd, ano, prezident, premiér, andrej babiš, jan hamáček, miloš zeman, česká republika, volby