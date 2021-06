https://cz.sputniknews.com/20210627/kulhanek-by-chtel-aby-ceske-predsednictvo-eu-pomohlo-zemim-zapadniho-balkanu-pri-vstupu-do-eu-14969206.html

Kulhánek by chtěl, aby české předsednictvo EU pomohlo zemím západního Balkánu při vstupu do EU

Kulhánek by chtěl, aby české předsednictvo EU pomohlo zemím západního Balkánu při vstupu do EU

Ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že z hlediska zahraniční politiky pro předsednictví Česka v Evropské... 27.06.2021

2021-06-27T13:10+0200

2021-06-27T13:10+0200

2021-06-27T13:10+0200

Kulhánek by si také přál, aby se v Praze konal summit EU a USA.Česká republika bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku. Rozpočet předsednictví bude představovat 1,24 miliardy korun, což je přibližně třetina z předchozího předsednictví v roce 2009. ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené a podle bruselských diplomatů jde o nejnižší sumu, s níž hodlá nějaká země předsedat EU. Může to také omezit české možnosti prosadit své priority.Kulhánek by možné řešení viděl v navýšení investic do lidí, kteří budou na jednáních reprezentovat Česko. Další možností je sponzoring a spolupráce se soukromým sektorem.Prostředky pochází z Všeobecné pokladní správy, počítá se ale s tím, že každý resort připraví pro předsednictví vlastní výdaje.Zmiňme, že ekonomové i jiné osobnosti kritizovali vládu za to, že věnuje předsednictvu málo pozornosti a také za nízký rozpočet. Vládě odeslali dopis s výzvou maximálně využít šanci. Pod dopisem jsou podepsáni například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a také někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář.Premiér Andrej Babiš se ale proti kritice ohradil a autory obvinil z toho, že se snaží se politicky zviditelnit.Ministr zahraničí ohledně toho řekl: „Je nějaký stav veřejných financí. Myslím, že je legitimní se snažit o předsednictví tak, aby to bylo z hlediska nákladů efektivní, ale zároveň tam vidím i nějaký prostor, kde se můžeme bavit o posilování, zejména z hlediska lidských zdrojů. To je debata, která pokračuje,“ řekl Kulhánek.Podle Kulhánka jsou nyní připraveny programové priority jednotlivých resortů. Jedná se však o dlouhý seznam, který se ještě bude upravovat a redukovat, podle ministra k tomu ale dojde až před začátkem předsednictví. Za svůj resort uvedl tři priority.Dodal, že od půlročního předsednictví si nelze slibovat zásadní průlom, ale doufá, že v některých oblastech dojde k posunu. Lituje toho, že zatím nedošlo k mezivládní konferenci o integraci Albánie a Severní Makedonie, která by mohla pomoci odblokovat přístupová jednání obou zemí do EU. I kvůli tomu by byl rád, kdyby se během předsednictví na Pražském hradě uskutečnil summit členských států bloku se státy západního Balkánu.Kulhánek by se také chtěl pokusit o uspořádání summitu EU a USA. Zmínil, že ačkoliv se takové summity obvykle konají v Bruselu, nebylo by špatné tuto iniciativu prosadit a přiblížit tím Evropu do České republiky.„Upřímně je to ambiciózní iniciativa, na druhou stranu, proč se o ni nepokusit,“ uvedl a dodal: „Myslím, že by to bylo i hezké gesto, že Evropská unie není jenom Brusel.“

