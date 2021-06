Kulhánek: Pro začátek dialogu s Ruskem je nutné odstranit ČR ze seznamu nikoliv přátelských zemí

„Nemyslím si, že je myslitelné, abychom vztahy s Ruskem neměli. Vztahy by měly být postaveny na vzájemném respektu a měly by být, pokud to jde, pragmatické. Rozhodnutí, jakým způsobem budou směřovat, bude ale z mého pohledu až na příští vládě. Ta by měla říci, jakým způsobem naše vztahy znovu nastavit,“ uvedl Kulhánek.