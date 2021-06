Kvůli moravskému tornádu bude v ČT zle. Radní RRTV Petrov požaduje odchod zástupce šéfredaktora

https://cz.sputniknews.com/20210627/kvuli-moravskemu-tornadu-bude-v-ct-zle-radni-rrtv-petrov-pozaduje-odchod-zastupce-sefredaktora-14968862.html

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov požaduje odchod zástupce šéfredaktora v České televizi, a to kvůli jeho slovům na adresu... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru Petrova, jenž vyslovil na svých sociálních sítích, odvádí Česká televize dobrou práci při informování o stavu na Moravě okolo vesnic, jimiž se přehnalo ničivé tornádo. Ovšem, vyjádření zástupce šéfredaktora Františka Lutonského na adresu obyvatel poškozených obcí ničivým živlem považuje za „neomluvitelné“.„Zpravodajství ČT na jižní Moravě odvádí dobrou práci. Politizující vyjádření zástupce jeho šéfredaktora je ale neomluvitelné a nelze ho obhájit vysvětlením, že si myslí, že podpora prezidenta či jeho veřejné vyjádření nejsou dostatečné,“ uvedl člen RRTV na svém Facebooku.„Dávat do souvislosti osobní tragédie, zranění a dokonce smrt s tím, koho postižení volili, je naprosté selhání. Lidské i odborné,“ dodal Petrov.Lutonský totiž na své sociální sítě vyložil statistiku podpory prezidenta Miloše Zemana v jednotlivých obcích.„Jediné správné rozhodnutí je, že pan Lutonsky sám podá výpověď nebo ji dostane. Na vedoucí pozici ČT člověk, který ztratil soudnost a elementární lidskou empatii, nemá co dělat,“ myslí si Vadim Petrov.Slova Lutonského „V prezidentské volbě obce a města brutálně postižená tornádem spoléhala na Miloše Zemana. Takhle tam dopadly výsledky voleb. Všude hlasovali pro současného prezidenta,“ uvedl na svém Twitteru a přidal volební výsledky. Svá slova ovšem Lutonský později smazal s tím, že si je lidé prý špatně vykládají.Prezident Miloš Zeman v sobotu pronesl na televizním kanálu CNN Prima News projev, v němž poděkoval hasičům a záchranářům zasahujícím na Moravě v oblasti postižených vesnic. Spolu s tím poděkoval lidem, jež pomáhají postiženým přírodní katastrofou, ať už jakoukoli formou.„Chtěl bych vyjádřit naději, že český národ se dokáže vždy semknout a solidarizovat, když se ocitne v situaci, kdy je to zapotřebí,“ uvedl ve svém projevu prezident Miloš Zeman.

