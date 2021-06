https://cz.sputniknews.com/20210627/milos-zeman-bude-usilovat-o-to-aby-byly-dotace-pro-oblasti-postizene-tornadem-co-nejstedrejsi-14969934.html

Miloš Zeman bude usilovat o to, aby byly dotace pro oblasti postižené tornádem co nejštědřejší

Miloš Zeman bude usilovat o to, aby byly dotace pro oblasti postižené tornádem co nejštědřejší

Český prezident Miloš Zeman má v plánu od ministryně financí Aleny Schillerové žádat dotace pro obce a lidi na jižní Moravě, kteří utrpěli škody v důsledku... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T12:00+0200

2021-06-27T12:00+0200

2021-06-27T12:11+0200

česko

alena schillerová

dotace

tornádo

škody

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/14965551_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d5f6ac20ab14f380bb95ba948c7d4b64.jpg

Zeman v pořadu uvedl, že to nejstrašnější jsou lidské ztráty.V oblasti postižené tornádem v současnosti zasahují hasiči, záchranáři, policisté, vojáci a začínají přicházet také dobrovolníci. Prezident na místo vyslal také tým své Hradní stráže.„Nabízel jsem, že bych tam poslal všechny, ale byl jsem odrazen,“ vysvětlil Zeman. Podle jeho slov na Moravu poslal první tým o počtu 15 členů. Záchranáři z místa uvedli, že větší počet dalších vojáků by mohl přinést více potíží než pomoci.V doprovodu Hradní stráže se na místě nachází také Zemanova dcera Kateřina, která má rozdávat pomoc z nadačního fondu.Od své dcery pak očekává, že se mu vylíčí své dojmy normálního občana.„Budu očekávat řadový dojem, dojem normálního občana, v tomto případě občanky, jaké měla pocity. Chci mluvit s autentickým účastníkem,“ řekl Zeman.Štědré dotacePrezident avizoval, že v úterý bude mluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou, se kterou chce probrat uvolnění peněz pro lidi, kteří v důsledku tornáda utrpěli ztráty a přišli o domy.Ačkoliv není zastáncem dotací, v tomhle případě vidí situaci jinak.Peníze pro lidi by měly jít nad rámec pojištění.„Auta máte pojištěná povinně a budovy jsou většinou pojišťovány taky. Ale pojištění samozřejmě nestačí, takže ten rámec by měl být výrazně nad výší pojištění,“ řekl dál. Na místo zasažené tornádem přijeli také členové kabinetu i opozice. Některá hnutí oznámila, že po dobu tragédie přerušují předvolební kampaň. Prezident v této souvislosti uvedl, že si váží toho, že tragédie nebyla zneužita k předvolebnímu boji.V nejbližších dnech také prezident plánuje poděkovat za vyjádření podpory slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a rakouskému prezidentovi Alexanderu Van der Bellenovi. Zeman také ocenil vlnu solidarity, která se v Česku zvedla. „Vzpomeňte si, jak jsem citoval Karla Kryla, který říkal, že Česko je země závisti. Tak v tomto případě se český národ chová skvěle a nikomu nezávidí,“ dodal Zeman.TornádoVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo pět lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.

https://cz.sputniknews.com/20210626/milos-zeman-vystoupil-s-projevem-k-situaci-na-jizni-morave--14962180.html

https://cz.sputniknews.com/20210627/kvuli-moravskemu-tornadu-bude-v-ct-zle-radni-rrtv-petrov-pozaduje-odchod-zastupce-sefredaktora-14968862.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alena schillerová, dotace, tornádo, škody, miloš zeman