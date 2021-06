https://cz.sputniknews.com/20210627/odbornici-na-vyzivu-uvedli-sedm-neuveritelnych-vlastnosti-tresni-14968184.html

Odborníci na výživu uvedli sedm neuvěřitelných vlastností třešní

27.06.2021

Na americkém ministerstvu zemědělství spočítali, že jeden kelímek třešní obsahuje jeden a půl gramu bílkovin, tři gramy vlákniny a spoustu vitamínů a živin...

V rozhovoru o neuvěřitelných vlastnostech těchto peckovin odborníci na výživu jmenovali jako první schopnost třešní zabránit vzniku vrásek. Tyto peckoviny jsou bohaté na vitamín C (10 miligramů na kelímek) a další antioxidanty, které potlačují zánět a oxidační stres v organismu.Třešně mohou pomoci snížit riziko rakoviny, neboť obsahují polyfenoly, užitečné sloučeniny, které mohou mít protirakovinné účinky. V roce 2019 popsal časopis Nutrition and Cancer zkušenost s laboratorním ošetřením buněk rakoviny prsu extraktem z tmavých třešní, který potlačoval růst rakovinných buněk o 50 procent.Další výzkum, jehož výsledky byly uveřejněny v časopise Journal of Functional Foods v roce 2020, zjistil, že extrakt z tmavých třešní brání růstu rakovinných buněk.Třešně vás pravděpodobně nezbaví rizika rakoviny, ale jejich pravidelná konzumace může snížit tuto pravděpodobnost stejně jako další preventivní opatření, jako je pravidelné cvičení a nekouření.Další vlastností třešní je snížení krevního tlaku, jehož vysoká hladina může vést k infarktu nebo mrtvici. Třešně také zpomalují pokles kognitivních schopností. Díky antokyanům, polyfenolickým antioxidantům, které jim dodávají sytě červenou barvu, tyto plody zlepšují funkci mozku a paměť. Snižují zánět a působí proti oxidačnímu stresu v mozku, který zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby a dalších druhů demence.Třešně mohou snížit riziko infarktu, kterému napomáhá chronický zánět a plaky v cévách, což může snížit průtok krve a dochází ke ztvrdnutí tepen. Antioxidanty v třešních uvolňují krevní cévy, snižují zánět a tlak a chrání krevní cévy před tvorbou plaku.Tyto peckoviny také pomáhají v boji proti cukrovce 2. typu. Polyfenoly v třešních zlepšují citlivost na inzulín, proto buňky mohou vstřebávat glukózu a využívat ji k získání energie.A nakonec, třešně vám pomohou usnout a lépe spát díky melatoninu, hormonu, který řídí cyklus spánku a bdění. Studie ukazují, že lidé s nespavostí mají vyšší hladinu oxidačního stresu, což je důvod, proč antioxidanty v třešních mohou pomoci tyto účinky potlačit a normalizovat spánek, tvrdí odborníci na výživu.

