Odhalení sochy Diany jako příležitost k usmíření princů? Zdá se, že se královna pokouší jí využít

Princové William a Harry 1. července odhalí u Kensingtonského paláce v Londýně sochu své zesnulé matky princezny Diany. Princ Harry už v pátek opustil Los... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Jedna okolnost spojená s místem jeho pobytu však vnáší do tohoto řadového zpravodajského materiálu zajímavý předpoklad. Novináři totiž v den příletu prince Harryho spatřili královnu Alžbětu II. na cestě k Windsoru, tedy místu, kde vévoda ze Sussexu právě pobývá. Médiím to dalo naději, že má intenci zakopat válečnou sekeru mezi bratry Williamem a Harrym, kteří mají napjaté vztahy, obzvlášť poté, co princ Harry a Meghan Markleová poskytli senzační rozhovor, v němž vznesli několik obvinění proti královské rodině. Jak ale poukazují sami novináři, je velice nepravděpodobné, že by královna měla nějaký kontakt se svým vnukem, který se podle pravidel má nacházet v izolaci. Slavnostní odhalení Dianiny sochy, které se bude konat u příležitosti nedožitých 60. narozenin zesnulé princezny, proběhne kvůli covidu v omezených podmínkách. Mnoho Dianiných přátel se například vůbec nebude moci zúčastnit odhalení sochy.Princové Harry a William už v roce 2017 oznámili, že plánují postavení sochy k uctění památky své matky, která zemřela v roce 1997 při dopravní nehodě v Paříži. Později si jako autora pomníku vybrali Iana Ranka-Broadleyho. Sochař se proslavil především portrétem Alžběty II., který se od roku 1998 objevuje na britských mincích.Vztahy Harry a WilliamaVztahy mezi princem Harrym a Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se údajně zhoršily po jejich kontroverzním rozhodnutí opustit královský život a údajně se ještě zhoršily poté, co dvojice poskytla rozhovor, v němž hovořili o svém životě uvnitř paláce a vznesli několik obvinění proti královské rodině.Princ William a Kate Middletonová nemluvili s Harrym po pohřbu prince Philipa, prohlásil historický poradce Robert Lacey, jehož kniha Bitva bratrů byla publikovaná v The Times. Podle nového výňatku z knihy se trojice nebavila ve snaze zlepšit vazby, jak již dříve informovala místní média.Lacey píše, že vévoda a vévodkyně z Cambridge se obávali, že detaily jejich rozhovoru s Harrym budou zveřejněny v tisku.Strach Williama a Kate zřejmě souvisí s prohlášením, které v březnu učinila americká televizní moderátorka Gayle Kingová. Tehdy princ Harry a jeho žena poskytli rozhovor Oprah Winfreyové, ve kterém představili několik nečekaných námitek vůči královské rodině.Princ Harry řekl, že jeho otec a bratr byli „uvězněni“ uvnitř královského systému, zatímco Meghan Markleová obvinila Buckinghamský palác, že o nich šíří lži, a naznačila, že jeden člen rodiny je rasista.Gayle Kingová prozradila, že princ Harry po rozhovoru mluvil s princem Williamem a princem Charlesem, ale řekl, že rozhovory byly „neproduktivní“.Poznámka Roberta Laceyho odráží prohlášení dříve učiněná královskými experty, kteří uvedli, že obě strany budou mít problém s navázáním vztahů, protože se vysoce postavení členové královské rodiny obávají, že podrobnosti jakéhokoli rozhovoru budou „veřejně dostupné“.

