https://cz.sputniknews.com/20210627/pellegrini-sputnik-v-byl-matovicuv-fetis-za-jeho-prodej-se-pomsti-14972852.html

Pellegrini: Sputnik V byl Matovičův fetiš, za jeho prodej se pomstí

Pellegrini: Sputnik V byl Matovičův fetiš, za jeho prodej se pomstí

Slovenské mimoparlamentní hnutí Hlas-SD doporučuje občanům dát se očkovat. Podotýká ale, že očkování má být dobrovolné. V pořadu slovenské televize TA3 se o... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T18:44+0200

2021-06-27T18:44+0200

2021-06-27T18:44+0200

slovensko

sputnik v

igor matovič

očkování

peter pellegrini

prodej

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13486399_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_586ad392f8f8075a00b558b1d00bc3fb.jpg

Pellegrini všem, kdo chce chránit své zdraví, doporučuje očkování a to co v nejbližší době. Apeloval však na to, že třeba respektovat i lidi, kteří naočkování nebudou. K očkování dětí vyjádřil negativní postoj.Vyjádřil se také ke konání referenda. Když se konat nebude, bude to podle něj důvod se zamyslet, komu vlastně slouží Ústavní soud.Pellegrini dále uvedl, že v pondělí 28. června chce strana podat návrh na dovolání Igora Matoviče. Podle jeho vyjádření Matovič nezvládal svoji funkci premiéra a teď nezvládá funkci ministra financí.Pellegrini si plánuje v nejbližším období nechat udělat test na protilátky. Když bude mít dostatečný počet protilátek, očkovat se nenechá.Vyjádřil se také i k otázce ruské vakcíny Sputnik V. „Sputnik, to byl fetiš Igora Matoviče,“ řekl a dodal, že podle něj se Matovič ministrovi zdravotnictví Vladimírovi Lengvarskému pomstí za jeho prodej.Zmiňme, že na sobotním sněmu hnutí se představilo několik nových členů hnutí. Novými členy se stali Karol Janas, Dušan Tittel a Branislav Becík. Zuzana Dolinková se stala místopředsedkyní hnutí.Matovič a Sputnik VSlovenská vláda ve středu rozhodla o prodeji nebo darování 160 tisíc dávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V dodaných do republiky 1. března. O vakcínu Sputnik V podle ministerstva projevily zájem Argentina, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Albánie.Ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič, který zajistil dodávky Sputniku V na Slovensko, vidí za vakcínou Sputnik antikampaň.Ministr financí tvrdí, že Argentina má dosud s vakcínou Sputnik nejlepší zkušenosti s nejmenšími vedlejšími účinky.Bývalý Premiér dále uvedl, že bez očkování Sputnikem kolektivní imunity nebude dosaženo a zcela zbytečně zemřou další lidé.

https://cz.sputniknews.com/20210625/krach-operacie-sputnik-v-na-slovensku-neexistuje-tema-ktoru-by-nebolo-mozne-spolitizovat-nazor-14953472.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, igor matovič, očkování, peter pellegrini, prodej