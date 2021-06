https://cz.sputniknews.com/20210627/pokud-nechcete-mit-k-pocitaci-pripojenou-kameru-aktualizace-na-windows-11-pro-vas-nebude-14975605.html

Pokud nechcete mít k počítači připojenou kameru, aktualizace na Windows 11 pro vás nebude

Pokud nechcete mít k počítači připojenou kameru, aktualizace na Windows 11 pro vás nebude

I když lze očekávat, že společnost Microsoft stanoví minimální množství paměti RAM nebo procesoru před upgradem na systém Windows 11, jeden požadavek je přinejmenším zajímavý. Překvapení bylo odhalené v dokumentu publikovaném společností Microsoft a potvrzuje, že všechny počítače s Windows 11 budou od roku 2023 vyžadovat kameru.Pro ty, kteří si chtějí své soukromí chránit, to tak není úplně dobrá zpráva. Jak uvádí Neowin, tento požadavek nebude mít vliv na nikoho, kdo chce při spuštění používat Windows 11, ale začne platit od 1. ledna roku 2023.Ve zprávě k systému Windows 11 se tvrdí: „Od 1. ledna 2023 musí mít všechny typy stolních počítačů kameru směřující dopředu, která splňuje následující požadavky.“Microsoft také poznamenává, že webová kamera by měla mít HD rozlišení (tj. 720p) nebo lepší. Fotoaparát bude také muset mít podporu pro automatické vyvážení bílé a automatickou expozici.Požadavek na webovou kameru není jediným překvapivým předpokladem pro aktualizaci systému Windows 11. Windows 11 Home edition bude vyžadovat, aby uživatelé měli při instalaci aktivní připojení k internetu i účet Microsoft.Předchozí verze systému Windows uživatelům namísto použití účtu Microsoftu umožnily vytvořit místní účet. Společnost Microsoft také zmíněné požadavky popsala: „Windows 11 Home Edition vyžaduje připojení k internetu a účet Microsoft, aby bylo možné dokončit nastavení zařízení při prvním použití. Přepnutí zařízení z Windows 11 Home edition do režimu S také vyžaduje připojení k internetu. Pro všechny edice Windows 11 je k provádění aktualizací a stahování a používání některých funkcí vyžadován přístup k internetu. Pro některé funkce je vyžadován účet Microsoft,“ uvádí se.Windows 11 je obrovský upgrade, který s sebou přináší zbrusu novou nabídku Start, novou nabídku widgetů, podporu Xbox Games Pass a mnoho dalšího. Uživatelé systému Windows 10 si jej budou moci aktualizovat zdarma, i když budete potřebovat počítač s alespoň 4 GB RAM, 64bitový procesor, který má rychlost nejméně 1 GHz, se dvěma nebo více jádry a 64 GB volného úložiště.

