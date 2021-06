https://cz.sputniknews.com/20210627/pospisilovi-kvuli-vyjadreni-zemana-k-transgendernim-osobam-praskly-nervy-vyzval-ho-k-omluve---14971945.html

Pospíšilovi kvůli vyjádření Zemana k transgenderním osobám praskly nervy. Vyzval ho k omluvě

Pospíšilovi kvůli vyjádření Zemana k transgenderním osobám praskly nervy. Vyzval ho k omluvě

Prezident Miloš Zeman se v pořadu Partie na CNN Prima News vyjádřil o transgenderních osobách. Uvedl, že jsou mu „bytostně odporné“ a kdyby byl mladší, svolal... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T14:25+0200

2021-06-27T14:25+0200

2021-06-27T14:25+0200

česko

jiří pospíšil

lgbt

kritika

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1211/82/12118278_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_54398f9bef92223ae73268811d46730b.jpg

„Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender,“ nechal se slyšet prezident. V této souvislosti dále uvedl, že pokud si někdo nechá chirurgicky změnit pohlaví, dopouští se podle něj trestního činu sebepoškozování.K tématu LGBT komunity se Zeman vyjádřil v souvislosti s kontroverzním návrhem zákonu v Maďarsku, který omezuje osvětu v oblasti vztahů osob stejného pohlaví. Proti zákonu vystoupilo již 17 států Evropské unie. Česko se však zatím nevyjádřilo. Zeman míní, že by se tyto země neměly vměšovat do záležitostí Maďarska.Český prezident v principu rozhodnutí maďarského premiéra Viktora Orbána schvaluje. Zemanovi totiž vadí „sufražetky“ hnutí Me Too a také každoroční akce gayů a lesbiček Prague Pride.To jakou má jednotlivec sexuální orientaci, je podle Zemana jeho osobní záležitost.Prezident však dodal, že na druhé straně nemá nic proti sexuální výchově ve školách, která by zahrnovala právě zmíněnou komunitu LGBT. Podle něj to ale má smysl až na střední škole.„My se tu teď bavíme o dětech na základní škole. To ty děti ani nedokážou pořádně pochopit,“ poznamenal prezident.Reakce PospíšilaNa prezidentova slova na svém Twitteru reagoval europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který vyzval prezidenta k omluvě.„Pokud si podle prezidenta Zemana někdo nechá operativně změnit pohlaví, tak se „dopouští trestného činu sebepoškozování.“ Tito lidé jsou mu prý odporní,“ napsal Pospíšil na svém Twitteru.Foldyna a LGBTZmiňme, že nedávno v pořadu televize CNN Prime News označil poslanec za SPD Jaroslav Foldyna skupinu LGBT za devianty. Na jeho slova však kriticky reagovala senátorka ODS Miroslava Němcová a pirátský poslanec Jan Lipavský.Foldyna se bránil a řekl, že o negativní konotaci slova deviant nevěděl. Nechtěl prý nikoho tímto slovem urazit.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jiří pospíšil, lgbt, kritika, miloš zeman