Premiér Babiš připustil možnost, že by nového nejvyššího státního zástupce jmenovala až nová vláda

Premiér Babiš poukázal na to, že jde o politickou záležitost. „Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové,“ uvedl. Sdělil, že když opozice říká, aby to nechali jako vláda na ně, jednou z možností je i jim vyhovět.Předseda Senátu Miloš Vystrčil, který byl také hostem, uvedl, že jde o chaos. Sdělil, že předpokládal, že se ministryně dohodla předem s premiérem o tom, že bude Stříže navrhovat vládě. Vystrčil není spokojen se Střížem kvůli tomu, že má komunistickou minulost vojenského prokurátora, ač však podle něj není záležitost černobílá.Zemanův nástupcePřipomeňme, že ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová navrhla před pár dny kandidaturu Igora Stříže do funkce nejvyššího státního zástupce. Stříž, který během posledních deseti let zastával post náměstka nynějšího nejvyššího státního žalobce Pavla Zemana, by se měl ujmout nové funkce 30. června, kdy své působení v úřadu ukončí Zeman. Podle slov Benešové má Stříž dost zkušeností a je respektovanou osobou, která dokáže zajistit náležitý rozvoj celé soustavy. Ministryně financí je přitom přesvědčená, že jmenování nového nejvyššího státního zástupce nesmí být zpolitizováno. Podle zákona návrh Benešové musí schválit Vláda ČR.Podle Benešové je Stříž schopen plně zajistit fungování a další rozvoj, vysokou úroveň odbornosti i zachování nezávislosti Nejvyššího státního zastupitelství a soustavy státního zastupitelství jako celku.Pavel Zeman se funkce nejvyššího žalobce ujal dne 1. ledna 2011, kdy na této pozici vystřídal Renatu Veseckou. Státní zástupce řídil Zeman přesně deset a půl roku. Nikdo jiný v pozici nejvyššího žalobce nesloužil tak dlouho. Dne 14. května však oznámil, že se vzdává funkce. Jako hlavní důvod svého odchodu uvedl zejména tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Zemanovu rezignaci sdělil novinářům po zasedání vlády vicepremiér Karel Havlíček.Vicepremiér poznamenal, že český právník odstoupí až 30. června. Zeman svůj krok oznámil dopisem.

