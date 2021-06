https://cz.sputniknews.com/20210627/prirodni-zivel-si-vyzadal-dalsi-obet-tentokrat-dite-prezident-kondoloval-rodicum--14975266.html

Přírodní živel si vyžádal další oběť, tentokrát dítě. Prezident kondoloval rodičům

Přírodní živel si vyžádal další oběť, tentokrát dítě. Prezident kondoloval rodičům

Čtvrteční bouře a tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku si vyžádala šestou oběť. Úmrtí potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá, bližší informace... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T16:51+0200

2021-06-27T16:51+0200

2021-06-27T16:54+0200

česko

oběť

dítě

tornádo

miloš zeman

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/14961690_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_73e04c6107c75c40b1a82881d622bfb3.jpg

Na smutnou zprávu na sociální síti reagoval také prezident, který kondoloval rodičům. „Úmrtí dítěte je vždy nesmírně zdrcující tragédií. Vyslovuji hlubokou soustrast mamince a tatínkovi a všem blízkým malého dítěte, oběti přírodní katastrofy na jižní Moravě. Jsem zarmoucen a v srdci s vámi,“ uvedl prezident republiky Miloš Zeman.Přírodní katastrofa Ve čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo šest lidí. Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahovaly stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda. Nejvíce zasaženými byly obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Značné škody utrpěla také hodonínská část Pánov a čtvrť Bažantice.

https://cz.sputniknews.com/20210627/milos-zeman-bude-usilovat-o-to-aby-byly-dotace-pro-oblasti-postizene-tornadem-co-nejstedrejsi-14969934.html

❌➗➖➕

Z propagačního hlediska má "smrt malých dětí v přírodních katastrofách" úplně nelepší emocionální působení na mozkování občanů na jakousi "národní lidskost Zemana" a jeho žvásty, že se Češi mají semknout. Normálně by to ani i nebylo tak trapné, kdyby i Zeman něco podobně dělal pro zemřelé na coronu, které mají národně mnohem vyšší katastrofální účinek. Jenomže každý už ví, že Zeman je podlý USraelský zaprodanec, kterému i vraždy dětí v Palestině vůbec nevadí a posílá české okupanty všude po světě. Pro mě je Zeman jenom hnusný USraelský spratek, kterého by ty rodiče s tou jeho propagační kondolencí měli poslat do prdele... 🇨🇿🇪🇺🇮🇱🇺🇸👎🤮🤮🚾

9