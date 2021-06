https://cz.sputniknews.com/20210627/senzace-je-na-svete-cesi-zdolali-nizozemce-a-postupuji-do-ctvrtfinale-14976169.html

Senzace je na světě, Češi zdolali Nizozemce a postupují do čtvrtfinále



České fotbalisty dnes čekal osmifinálový zápas na fotbalovém mistrovství Evropy. Soupeřem jim byl nizozemský tým, který byl i favoritem utkání, jelikož bez... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Mužstvo kouče Jaroslava Šilhavého se dnes chtělo probojovat do čtvrtfinále a to se jim senzačně povedlo. V 68. minutě si totiž na zadní tyč naskočil Tomáš Kalas, který vrátil míč na přední tyč. Právě tam byl sám Tomáš Holeš, který skóroval. Druhý gól si Češi připsali v 80. minutě. Tentokrát skóroval Patrik Schick, kterému nahrál Tomáš Holeš, a potvrdil českému týmu postup.Co se týče sestavy českého týmu, ta byla následující: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš, Souček - Masopust, Barák, Ševčík - Schick. Náhradníci: Mandous, Koubek - Brabec, Krmenčík, Jankto, Hložek, Vydra, Král, Matějů, Pekhart, Pešek, M. Sadílek.Nizozemský tým pak nastoupil v sestavě: Stekelenburg - Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, van Aanholt - de Roon, Wijnaldum (C), F. de Jong - Depay, Malen. Náhradníci: Krul, Bizot - Veltman, N. Aké, Wijndal, S. Berghuis, Promes, Klaassen, Gravenberch, Weghorst, J. Timber, Gakpo.Zápas se hrál v maďarské Pukás Aréně, tudíž ani jeden z týmů neprofitoval z domácího prostředí. Pokud se podíváme na předcházející zápasy českého týmu, pak první bylo utkání se Skotskem. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství Evropy se skvělým skóre. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve svém prvním zápase v základní skupině D změřili v Glasgow své síly s domácím Skotskem. Jednoznačným hrdinou zápasu byl Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly, druhý téměř z poloviny hřiště.Druhý zápas s Chorvaty přinesl remízu. O gól české reprezentace se v prvním poločase postaral Patrik Schick z penalty. Ve druhém poločase za chorvatský tým branku střelil Ivan Perišić, když před ním podklouzl Vladimír Coufal.V posledním skupinovém zápase s Anglií Češi prohráli 0:1, kdy ve 12. Minutě skóroval Sterling a další branka již nepadla. I přes tuto prohru však měli čeští fotbalisté postup do osmifinále zajištěn.

nizozemí

česká republika

