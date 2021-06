https://cz.sputniknews.com/20210627/skody-po-bourkach-na-verejnem-majetku-cini-nejmene-12-miliard-na-soukromem-jeste-vic-14975417.html

Škody po bouřkách na veřejném majetku činí nejméně 12 miliard, na soukromém ještě víc

2021-06-27T17:24+0200

V důsledku přírodního živlu bylo na Břeclavsku a Hodonínsku zničeno 1200 domů, sedmdesát z nich budou muset srovnat se zemí. Stát nyní připravuje dotace pro postižené podnikatele. Dnes v pořadu České televize ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že by se mohlo jednat až o 80 procent z hodnoty zničeného majetku.Podle hejtmana bude vláda částku na nahrazení škod požadovat od Státního evropského fondu solidarit. „Podle pravidel tam částka pro kraj musí být vyšší než 11,6 miliardy korun a my potvrzujeme, že tato výše určitě nastane. My těch 12 miliard přeskočíme. Přesné vyčíslení ale ještě nemáme,“ míní Grolich.Do majetku kraje spadají školy, domovy seniorů, nemocnice, ale i obytné domy. Například v Hodonínsku byl zničen krajský domov seniorů. Hejtman dále uvedl, že statici určili ke zbourání 70 domů. Ti však i nadále pokračují v obcházení budov a prověřování, které z nich jsou nebezpečné. Hejtman má proto za to, že budov k demolici bude ještě víc. Kromě toho upozornil na případy, kdy si lidé bourají obydlí sami.Podle hejtmana bude nutné stav nebezpečí, jenž byl vyhlášen na 30 dní, prodloužit. Schillerová uvedla, že to vláda podpoří.Na dotacích pro podnikatele, kteří kvůli bouřce přišli o majetek, nyní společně pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem financí. Podle Schillerové je zatím předmětem jednání výše kompenzací, ty by však podle ní mohly dosahovat až 80 procent hodnoty zničeného majetku.Schillerová také uvedla, že stát poskytne lidem dva miliony jako nenávratnou dotaci. Kompenzace by se měla týkat všech postižených, i těch, kteří nebyli pojištěni. Těm, kteří byli pojištěni, se dotace upraví podle toho, jakou sumu jim vyplatí pojišťovna. Krácení podpory pojištěným ministryně argumentovala tím, že není možné škody kompenzovat dvakrát. Nepojištěním bude vyplacena celá částka.Kromě toho stát nabídne poškozeným zvýhodněné úvěry až do tří milionů korun s jednoprocentním úrokem na 30 let.Krácení kompenzací pro pojištěné však kritizovala starostka obce Hrušky Jana Filipovičová.Připomeňme, že ve čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných. Podle posledních informací zemřelo šest lidí.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahují stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda.

