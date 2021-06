https://cz.sputniknews.com/20210627/tohle-je-konec-pripadu-proti-assangeovi-whistleblower-snowden-se-zastal-novinare-po-odhaleni-lzi-14975931.html

„Tohle je konec případu proti Assangeovi.“ Whistleblower Snowden se zastal novináře po odhalení lží

Na začátku roku 2020 britské soudy rozhodly, že Julian Assange nebude vydán do USA. Bylo dále rozhodnuto, že musí vyčkat ve vězení, než skončí odvolání proti... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

Sigurdur Ingi Thordarson je bývalý dobrovolní WikiLeaks, ukázalo se také, že byl informátorem FBI. Přiznal se, že si vymyslel důležitou část obvinění proti Julianu Assanbeovi, píší noviny Stundin.Thordarson, občan Islandu, pro noviny uvedl, že si vymyslel tvrzení, že Assange ho instruoval, aby spáchal počítačové trestné činy a hackoval na Islandu.„Thordarson ve skutečnosti přiznal Stundinu, že Assange po něm nikdy nechtěl, aby hackoval či vstupoval do telefonních záznamů islandských poslanců. Nyní tvrdí, že ve skutečnosti dostal nějaké složky od nějaké třetí strany, která tvrdila, že nahrávala poslance a nabídla je Assangeovi aniž by věděl, co v nich je. Tvrdí, že žádné obsahy souborů nikdy nezkoumal, ani to, zdali obsahovaly nějaké zvukové soubory, jak naznačovala třetí strana,“ napsaly noviny v neděli.Na tyto poznatky reagoval na svých sociálních sítích whistleblower Edward Snowden. „Tohle je konec případu proti Julianu Assangeovi,“ konstatoval a přidal odkaz na novinový článek.Snowdenovo tvrzení potvrdil investigativní novinář Glenn Greenwald. „Měl by být,“ uvedl.Smrt McAfeehoBývalý pracovník amerických zpravodajských služeb Edward Snowden na své stránce na Twitteru v rámci komentáře ke smrti Johna McAfeeho před několika dny uvedl, že dalším, kdo po Johnu McAfeem by mohl ve vězení zemřít, je právě Julian Assange.Ve středu John McAfee, zakladatel společnosti McAfee, jehož vydání do Spojených států schválil španělský Národní soud, spáchal ve vězení ve Španělsku údajně sebevraždu.„Evropa by neměla vydávat pachatele nenásilných trestných činů soudnímu systému, který je tak nespravedlivý, a vězeňskému systému tak krutému, že obžalovaní, kteří se v dané zemi narodili, by raději zemřeli, než by tomu měli být vystaveni. Julian Assange by mohl být dalším. Dokud nebude systém reformován, moratorium musí zůstat,“ prohlásil tehdy Snowden na Twitteru.

