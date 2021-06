https://cz.sputniknews.com/20210627/trump-obvinil-bidena-z-povoleni-dostavby-nord-stream-2-14969048.html

Trump obvinil Bidena z povolení dostavby Nord Stream 2

Bývalý americký prezident Donald Trump prohlásil, že „zastavil“ plynovod Nord Stream 2, kdežto nynější hlava státu Joe Biden povolil jeho dostavbu. 27.06.2021, Sputnik Česká republika

„Biden zničí naši ekonomiku. Biden zablokoval výstavbu amerického plynovodu Keystone XL a připravil 48 tisíc Američanů o práci, avšak schválil ruský plynovod do Evropy. <...> Kdežto já jsem zastavil plynovod (pozn. Nord Stream 2) do Evropy, zavedl jsem proti nim sankce,“ řekl Trump na mítinku v Ohiu. Vyslovil rovněž podiv nad tím, že USA „chrání“ před Ruskem Německo, které „platí Moskvě miliardy dolarů za plynovod“. Berlín, podle jeho mínění, zneužívá Washington. „Řekl jsem: Angelo, (pozn. Merkelová, německá kancléřka) chráníme vás před zemí, které dáváte miliardy. Jak je to možné, Angelo? Pouze se usmála,“ dodal Trump. Bývalý prezident prohlásil, že USA dokázaly předtím dosáhnout energetické nezávislosti, která skončí již do příchodu příštího měsíce“.Bidenova administrativa zavedla předtím řadu sankcí proti lodím, jež měly dostavět plynovod, avšak nepoužila je proti německé Nord Stream AG, což vysvětlila neochotou vedení hádek se spojenci. Bílý dům obvinil Trumpa z toho, že za jeho vlády byl Nord Stream 2 postaven z 95%, nehledě na zavedené sankce. Moskva nejednou prohlásila, že Nord Stream 2 je obchodní projekt výhodný jak Rusku, tak Evropské unii.

