Vědci vysvětlili náhlé zmizení jezera v Antarktidě

Autoři mají za to, že tato voda prolomila ledy a vytekla do oceánu. Výsledky průzkumu byly uveřejněny v magazínu Geophysical Research Letters.Poté, co výzkumníci z Scrippsova Oceánografického ústavu při Kalifornské univerzitě v San Diegu a Ústavu mořských a antarktických výzkumů Tasmanské univerzity neuviděli jezero na snímcích, rozhodli se prozkoumat průběh událostí. Laserový přístroj na satelitu ICESat-2 dokáže rozeznat nejmenší podobnosti povrchu dokonce i za polární noci. Jeho zobrazení se zakládají na odražených impulsech fotonů, které vysílá laser. Analýza radiolokačních snímků ukázala, že v červnu 2019 zmizelo během týdnu velké jezero s 600-750 miliony kubických metrů vody. Na jeho místě zůstala proláklina podobající se kráteru o ploše asi 11 kilometrů čtverečních s kousky ledů, které dříve tvořily povrch jezera. V této depresi, kterou vědci nazvali ledové údolí, se v létě 2020 znovu začala hromadit sněhová voda, která vytvořila nové jezero, avšak značně menší než původní. „Máme za to, že voda, jež se nahromadila v hlubokém jezeru, udělala trhlinu v šelfovém ledovci pod jezerem a vytekla do oceánu. Tento proces je znám jako vodní trhlina,“ uvádí zpráva pro tisk Tasmanské univerzity slova předního autora průzkumu, glaciologa Australského antarktického programu partnerství Rolanda Warnera. Taková trhlina je dost častý jev, který způsobuje destrukci menších šelfových ledovců na Antarktickém poloostrovu, kde sněhová voda vytváří během jižního léta na povrchu ledovců malá jezírka. Jenže vědci poprvé objevili takovou velkou trhlinu, vždyť ledovec Aimery má tloušťku asi 1 400 metrů. Rozbor snímků ICESat-2 získaných podle přesných stop na zemi před a po vysychání jezera ukázal vertikální rozsah destrukce, ledový povrch na místě jezera klesl o 80 metrů a plovoucí ledovec kolem se zvedl o 36 metrů, když se uvolnil z vody. V posledních desetiletích, když se teploty vzduchu v Antarktidě zvýšily, došlo v některých šelfových ledovcích k silnému tání. Modely prognózy svědčí, že se tento trend zachová. Podle názoru vědců bude to mít za následek zvýšení počtu jezer se sněhovou vodou a riziko velké destrukce ledovců v důsledku vzniku trhlin. „Poněvadž povrchová sněhová voda na šelfových ledovcích může způsobit jejich destrukci, což nakonec způsobí zvýšení mořské hladiny, je důležité pochopit procesy, jež oslabují šelfové ledovce,“ řekla účastnice průzkumu Helen Amanda Fricker, glacioložka ze Scrippsova Oceánografického ústavu, která objevila jezera na povrchu ledovců Antarktidy v roce 2007. „Je potěšující, že ICESat-2 nám ukazuje detaily procesů probíhajících na ledovém štítu v takovém prostorovém měřítku“.Autoři průzkumu říkají, že zatím je předčasné činit závěry o tom, že „vysušení“ jezera souviselo jenom s oteplováním klimatu. „Tato nečekaná událost se zřejmě stala vyvrcholením mnoha desetiletí hromadění a uchování sněhové vody pod izolující ledovou pokličkou,“ poznamenal další autor článku, profesor Jonathan Kingslake z observatoře Země Lamont-Doherty při Kolumbijské univerzitě. Budoucnost jezera není, podle průzkumníků, jasná. V sezóně tání 2020 se v něm začala znovu hromadit voda, ale pak se její hladina snížila. Autoři mají za to, že příčinou může být periodické otevření trhliny pod jezerem.

