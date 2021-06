https://cz.sputniknews.com/20210627/volkswagen-planuje-ze-od-roku-2035-jiz-nebude-vyrabet-v-evrope-auta-se-spalovacim-motorem-14973067.html

Volkswagen plánuje, že od roku 2035 již nebude vyrábět v Evropě auta se spalovacím motorem

Volkswagen plánuje, že od roku 2035 již nebude vyrábět v Evropě auta se spalovacím motorem

Německý automobilový koncern Volkswagen má v plánu zřeknutí se v Evropě výroby aut se spalovacím motorem počínaje rokem 2035. Prohlásil to člen vedení Klaus... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T22:27+0200

2021-06-27T22:27+0200

2021-06-27T22:27+0200

eu

německo

svět

automobily

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/780/55/7805525_0:48:3471:2000_1920x0_80_0_0_fe42c788bdcfea487f19494f484ac6ce.jpg

„Vytyčili jsme si velmi přesné cíle a termíny. Nejpozději v roce 2050 dosáhneme uhlíkové neutrality. V Evropě zrušíme výrobu aut se spalovacím motorem v období 2033-2035, trochu později v USA a Číně. V Jižní Americe a Africe to potrvá déle kvůli absenci politických a infrastrukturních rámcových podmínek,“ řekl Zelmer. Člen vedení Volkswagenu také poznamenal, že do roku 2030 hodlá společnost zvýšit podíl elektromobilů v Evropě na 70 % celkového prodeje. V březnu učinil Volkswagen prohlášení, že plánuje spustit do roku 2030 v Evropě 6 továren na výrobu baterií pro elektromobily. Očekávají, že první dvě budou spuštěny ve Švédsku (2023) a Německu (2025) s použitím obnovitelných zdrojů energie.Návrh zavést uhlíkové daně v EUNa konci května po summitu EU předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla v rámci unijního klimatického balíčku celoevropské zavedení uhlíkové daně pro odvětví dopravy a stavebnictví. Dříve se unijní systém s emisními povolenkami omezoval jen na oblast energií, průmyslu a letectví.Šéfka EK uvedla, že považuje celoevropské zdanění emisí uhlíku z dopravy a z budov za nutné řešení při dosažení Evropou stanoveného účelu snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Von der Leyenová přitom v prvních etapách slibuje nižší uhlíkovou daň, která by se navyšovala jen postupně, ale i to, že EU pomůže zmírnit finanční zátěž pro potřebné státy.

https://cz.sputniknews.com/20210525/babis-ceska-republika-nestahne-zalobu-vuci-polsku-kvuli-rozsireni-tezby-uhli-v-dole-turow-14609983.html

https://cz.sputniknews.com/20210426/skoda-auto-pripravuje-reakci-na-zakaz-prodeje-automobilu-v-belorusku-14288004.html

2

eu

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, německo, automobily