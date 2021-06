https://cz.sputniknews.com/20210627/vystrcil-kritizoval-prezidenta-zemana-za-slova-o-vrbeticich-opravdu-nevim-proc-to-dela-vzkazuje-14974364.html

Vystrčil kritizoval prezidenta Zemana za slova o Vrběticích. Opravdu nevím, proč to dělá, vzkazuje

Vystrčil kritizoval prezidenta Zemana za slova o Vrběticích. Opravdu nevím, proč to dělá, vzkazuje

Hostem dnešního vydání Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS byl kromě prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše i předseda Senátu Miloš... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

V pořadu se vyjadřoval Vystrčil nejprve ke katastrofě, která postihla obce na jižní Moravě. Ve čtvrtek tam totiž tornádo nadělalo obrovské škody. Poté se však téma rozhovoru přesunulo k prezidentovi Miloši Zemanovi.Předseda Senátu pak uvedl, že prezident může po parlamentních volbách jmenovat premiérem kohokoliv, avšak Vystrčilovi samotnému by přišlo logické, aby premiérem jmenoval vítěze voleb. Pakliže by vyhrála volby koalice, pak by měl být jmenován premiérem lídr koalice. Zároveň však dodal, že prezident má v plánu postupovat jinak a tudíž Vystrčilovi nezbude nic jiného, než to respektovat.Připomeňme, že dnes byla vysílána na CNN Prima NEWS speciální Partie Terezie Tománkové se třemi nejvyššími ústavními činiteli v zemi, a to s prezidentem Milošem Zemanem v první hodině, ve druhé pak s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru zmínil, že v parlamentních volbách, které se budou konat v říjnu, bude volit hnutí ANO, přičemž jeho druhá volba by bylo ČSSD. Podle názoru Zemana hnutí ANO udělalo více v situaci epidemie koronaviru. „Přece jen, při vší úctě k ČSSD, hnutí ANO odvedlo více práce na potlačení pandemie,“ zmínil. Zeman také v souvislosti s koronavirem uvedl, že hnutí ANO „minimálně zabránilo tomu, aby se česká ekonomika zhroutila“.Vystrčil v kritice pokračoval i dále. Tentokrát se však téma přesunulo k Vrběticím. „Opravdu nevím, proč to dělá, proč takhle zpochybňuje práci orgánů. A teď si vezměme tu logiku, že orgány vyšetřují nějakou verzi, ale on mluví o dalších verzích. A pak za ním přijdou premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček a řeknou mu: ‚Dobrý den, pane prezident, my bychom chtěli vyhostit 18 ruských diplomatů.‘ A on je v tom podpoří,“ nechápal Vystrčil. Krize rusko-českých vztahůVztahy mezi Českem a Ruskem se dramaticky zhoršily v důsledku kauzy Vrbětice, když Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických muničních skladech v roce 2014 mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si poté vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity. Ke konci května muselo na obou zastupitelstvích zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.

