https://cz.sputniknews.com/20210627/zacharovova-okomentovala-vyroky-ceskych-politiku-o-explozich-ve-vrbeticich-slovy-z-ruske-klasiky-14977365.html

Zacharovová okomentovala výroky českých politiků o explozích ve Vrběticích slovy z ruské klasiky

Zacharovová okomentovala výroky českých politiků o explozích ve Vrběticích slovy z ruské klasiky

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se vyjádřila k výrokům českých politků o výbuších ve Vrběticích slovy z díla slavného ruského... 27.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-27T19:47+0200

2021-06-27T19:47+0200

2021-06-27T19:47+0200

česko

kauza

diplomatické vztahy

maria zacharovová

andrej babiš

miloš zeman

rusko

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/799/09/7990911_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_a7cddf73ba4dadade2498aed231a638a.jpg

Na svém telegramovém kanálu citovala na jedné straně výroky českého premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že na incidentu ve Vrběticích se podílely ruské tajné služby a nejsou další verze vyšetřování, a na druhé straně píše o slovech prezidenta země Miloše Zemana, že se uvažuje o různých verzích toho, co se stalo ve skladech ve Vrběticích.„Český premiér Andrej Babiš tvrdí, že ruské tajné služby jsou zapojeny do incidentu ve Vrběticích a další verze se neposuzují. Prezident České republiky Zeman potvrdil, že se uvažuje o různých verzích incidentu ve Vrběticích.Kde shodná vůle chybí při práci,nohama vše se vzhůru obracía škody víc než užitku z ní vzniká.Když rozhodli se labuť, rak a štika,“ napsala Zacharovová.Zeman o VrběticíchV pořadu Partie Terezie Tománkové se za účasti prezidenta Miloše Zemana hovořilo o stavu vztahů České republiky s Ruskou federací vzhledem k nedávným událostem.Hlava státu nadále trvá na více vyšetřovacích verzích v kauze výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014, zatímco Bezpečnostní informační služba za viníka jednoznačně označila agenty ruské tajné služby GRU. Poslední variantu podpořili premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček.Následně argumentoval, proč má pochybnosti ohledně varianty s pouze jedinou verzí.Poté poukázal na další verzi, s níž přišla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Šéfka justičního resortu uvedla, že za výbuchy ve Vrběticích mohla stát snaha zakrýt manko.Vrbětická kauzaPřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

https://cz.sputniknews.com/20210627/zeman-vyzdvihl-vyznam-komunikace-s-ruskem-v-kauze-vrbetice-trva-na-vice-verzich--14970300.html

https://cz.sputniknews.com/20210627/vystrcil-kritizoval-prezidenta-zemana-za-slova-o-vrbeticich-opravdu-nevim-proc-to-dela-vzkazuje-14974364.html

1

rusko

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kauza, diplomatické vztahy, maria zacharovová, andrej babiš, miloš zeman, rusko, čr