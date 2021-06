https://cz.sputniknews.com/20210627/zahradil-ukazal-po-vystoupeni-zemana-na-ty-kteri-pohrbili-cssd-14971795.html

Zahradil ukázal po vystoupení Zemana na ty, kteří „pohřbili“ ČSSD

Zahradil ukázal po vystoupení Zemana na ty, kteří „pohřbili" ČSSD

27.06.2021

2021-06-27T16:18+0200

2021-06-27T16:18+0200

2021-06-27T16:18+0200

Zahradil se k věci vyjádřil na Twitteru. „Hleďme: i pan prezident dospěl k závěru, že @CSSD v příští Sněmovně nebude a rozhodl se neplýtvat hlasem. Připomeňme tedy, že sešup této partaje začal, když se jí po evropském vzoru zmocnila ,moderní progresivní levicová‘ mládež, která ovšem vůbec netuší, kdo a kde je její volič,“ napsal.Na tento jeho tweet zareagoval i uživatel Tomáš Koudelka: „Za Sobotky měla dvacet procent, za Hamáčka a spol., kteří nejsou žádná progresivní mládež, 8. To stejné ODS, stagnuje na deseti procentech od té doby, co charaktery jako vy vedou kulturní válku po vzoru těch nejšílenějších z GOP. A můžete si kecat co chcete, ale čísla nelžou,“ uvedl.Takový komentář však Zahradil nenechal bez reakce. „Sobotka to začal. Z 20 % na 8 % a ani nepotřeboval milenku a zakuklené komando ve Strakovce, na rozdíl od nás. Dienstbier, Prouza, Petříček, Maláčová & spol., to jsou hrobaři ČSSD. Z jednoho kadlubu,“ napsal.Připomeňme, že dnes byla vysílána na CNN Prima NEWS speciální Partie Terezie Tománkové se třemi nejvyššími ústavními činiteli v zemi, a to s prezidentem Milošem Zemanem v první hodině, ve druhé pak s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.Prezident Miloš Zeman uvedl, že v parlamentních volbách, které se budou konat v říjnu, bude volit hnutí ANO, přičemž jeho druhá volba by bylo ČSSD. Podle názoru Zemana hnutí ANO udělalo více v situaci epidemie koronaviru. „Přece jen, při vší úctě k ČSSD, hnutí ANO odvedlo více práce na potlačení pandemie,“ zmínil. Zeman také v souvislosti s koronavirem uvedl, že hnutí ANO „minimálně zabránilo tomu, aby se česká ekonomika zhroutila“.Tomuto Zemanovu vyjádření se trošku podivil vicepremiér Jan Hamáček, zároveň i šéf strany ČSSD. „Je svrchovaným právem pana prezidenta zvolit si stranu, jakou podpoří ve volbách. Jistě své důvody zvážil, přestože hnutí ANO ještě ani nepředstavilo svůj program,“ napsal pro televizi a dodal, že mu děkuje za to, že půjde k volbám.Premiér Andrej Babiš v televizi vyjádřil naději, že volby jeho hnutí vyhraje. „Doufám, že volby vyhrajeme. Věřím, že je můžeme vyhrát. Posílal jsem dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda musela řešit vir, teď to tornádo. Žádná vláda neměla takovou situaci.“

