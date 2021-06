https://cz.sputniknews.com/20210627/zeman-vyzdvihl-vyznam-komunikace-s-ruskem-v-kauze-vrbetice-trva-na-vice-verzich--14970300.html

Evropané by se podle Zemana neměli bát mluvit s Ruskem, když už to udělal i Biden

V pořadu Partie Terezie Tománkové za účasti prezidenta Miloše Zemana nechybělo téma, spojené s aktuálním stavem vztahů České republiky s Ruskou federací...

Hlava státu nadále trvá na více vyšetřovacích verzích v kauze výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014, zatímco Bezpečnostní informační služba za viníka jednoznačně označila agenty ruské tajné služby GRU. Poslední variantu podpořili premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. „Na rozdíl od jiných jsem tvrdil, že je více vyšetřovacích verzí, přičemž vůbec nevylučuji, že ta verze s ruskými agenty může být pravdivá. Pouze zpochybňuji, že je jediná,“ prohlásil Zeman. Následně argumentoval, proč má pochybnosti ohledně varianty s pouze jedinou verzí. „První důvod je, že vyšetřování těch dvou výbuchů vedlo k závěru, a to je první vyšetřovací verze, že to bylo při vyskladňování a neodborné manipulaci s municí,“ uvedl. Poté poukázal na další verzi, s níž přišla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Šéfka justičního resortu uvedla, že za výbuchy ve Vrběticích mohla stát snaha zakrýt manko. Zemanově pozornosti neunikla verze, která navazuje na zmínku Radka Ondruše, právníka společnosti IMEX působící v areálu muničních skladů ve Vrběticích. Podle ní druhý, prosincový výbuch ve Vrběticích, k němuž došlo méně než měsíc po prvním, měl zakrýt krádeže zbraní. „Tak říkám: Proboha, vyšetřete všechno,“ vyzval Zeman.I když Benešová nedávno své tvrzení vzala zpět a uvedla, že se drží už pouze jednoho scénářem, Zeman se stále drží svého původního postoje.„Já na rozdíl od Marie Benešové svůj názor nezměnil,“ prohlásil Zeman. Prezident současně citoval zprávu BIS, podle níž nejsou důkazy o proniknutí ruských agentů do areálu ve Vrběticích.Navzdory diplomatické roztržce a následnému vyhoštění diplomatů v důsledku vrbětické kauzy, Zeman trvá na tom, že by bylo dobré, aby spolu Rusko a Česko začaly znovu komunikovat. To, že dialog s Ruskou federací je zapotřebí, Zeman zdůvodnil i tím, že nedávno proběhla schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Joe Bidenem.„Biden se kontaktu s Putinem nebál, tak proč by se jej měli bát představitelé Evropy?“ dotazoval se Zeman.Zmiňme, že tento týden německá kancléřka Angel Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron přišli s návrhem, aby na summit EU byl pozván Vladimir Putin. Vedoucí představitelé členských států Evropské unie nepodpořili dotyčný návrh. Největšími odpůrci pozvání ruského prezidenta byli Pobaltské země a Polsko.Avšak Rakousko se vyslovilo ve prospěch myšlenky Angely Merkelové a Emmanuela Macrona.

rusko

