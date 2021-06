https://cz.sputniknews.com/20210628/astronomove-ziskali-nevidany-snimek-oblasti-aktivniho-vzniku-hvezd-ve-vesmiru-14976806.html

Astronomové získali nevídaný snímek oblasti aktivního vzniku hvězd ve vesmíru

Většinu údajů potřebných pro svůj výzkum vědci získali díky létající infračervené observatoři SOFIA. Výsledky jejich práce a také působivé snímky byly zveřejněny v časopise The Astrophysical Journal. Na studii se podíleli vědci z univerzit v Marylandu, Kolíně nad Rýnem a Leidenu a také z Max Planck Institute for Radio Astronomy v Německu.Tým astronomů pod vedením Maitraiyee Tiwariové studoval mlhovinu RCW 49 v širokém rozsahu vlnových délek, od vysokoenergetických gama paprsků po slabé rádiové záření. Aby mohli sesbírat původní soubor dat, vědci potřebovali údaje z množství observatoří, včetně nanosatelitu APEX v poušti Atacama, Spitzerova vesmírného dalekohledu. Byly použity také údaje observatoře Herschel, která ukončila činnost v roce 2013.Nejužitečnější údaje však astronomové dostali z observatoře SOFIA, která prováděla přímá pozorování hvězdokupy Westerlund 2, nacházející se uvnitř RCW 49. Z těchto snímků v různých rozsazích infračerveného záření se vědcům povedlo získat nejvíc informací. Výsledkem byl snímek bezprecedentní jasnosti, na kterém jsou jasně viditelné všechny prvky jedné z oblastí aktivní tvorby hvězd. Tým vědců kromě toho vytvořil 3D model hvězdokupy a procesů, ke kterým v ní dochází.Mlhovina RCW 49 je poměrně mladá a nachází se v Mléčné dráze, což je téměř 14 tisíc světelných let od nás a skládá se z mezihvězdného prachu. V rádiu jen asi 350 světelných let se v ní nachází více než 2,2 tisíce hvězd, z nichž většina vznikla nedávno. Nejméně 300 z nich má podle údajů Spitzerova dalekohledu kolem sebe akreční disky z prachu a plynu, kde může probíhat formování planetárních systémů.Hvězdokupa Westerlund 2 je asi dva miliony let stará. Předmětem výzkumu astronomů je dobře viditelná bublina plynu, která ji obklopuje. Představuje přívalovou vlnu hvězdného větru, vyzařovaného mladými masivními hvězdami. Taková tělesa vrhají do okolního prostoru mnohem více hmoty než naše Slunce. Proto i vliv na nejbližší objekty je mnohem silnější.Ve skutečnosti je tlak slunečního větru z několika velkých hvězd ve Westerlundu 2 natolik velký, že se kolem vnitřní hranice bubliny tvoří turbulentní víry. Připomíná to bublání vody ve vroucím kotli, jenom v astronomickém měřítku. Díky neustálému pohybu ionizovaného plynu ve vesmíru často dochází k jeho zachycení gravitací vznikajících hvězd, co jim přidává hmotu. Proto bublina Westrlundu 2 nejenže vypadá působivě a umožňuje ocenit stav mlhoviny, ale také přispívá k efektivnější tvorbě hvězd.Při upřesnění struktury zkoumaného objektu vědci zjistili, že asi před milionem let bublina praskla na západní straně. Bylo to pravděpodobně způsobeno ztrátou energie látkou po rozšiřování. Před 200 až 300 tisíci lety však vznikla další masivní hvězda, která opět rozhání látky Westerlundu 2. Výsledkem je, že proud horké plazmy obklopený chladnějším ionizovaným plynem je vyvrhován jako proud, ale mnohem méně silný než při černých dírách.Natolik podrobnému a jasnému snímku vědci vděčí poměrně vysokému obsahu iontů uhlíku v bublině. Jsou dobře viditelné ve vzdáleném infračerveném rozsahu, což díky Dopplerovu jevu umožňuje měřit rychlost plazmy s vysokou přesností.

