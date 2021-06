https://cz.sputniknews.com/20210628/cr-vyzvala-rusko-k-nahrade-skod-za-vybuchy-ve-vrbeticich-jedna-se-o-stovky-milionu-14985180.html

ČR vyzvala Rusko k náhradě škod za výbuchy ve Vrběticích. Jedná se o stovky milionů

ČR vyzvala Rusko k náhradě škod za výbuchy ve Vrběticích. Jedná se o stovky milionů

Podle webu iDnes.cz předal náměstek ministra zahraničí Martin Smolek ruskému velvyslanci diplomatickou nótu ohledně plné náhrady škod, které byly způsobeny... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T15:50+0200

2021-06-28T15:50+0200

2021-06-28T16:03+0200

kompenzace

peníze

česká republika

rusko

kauza vrbětice

výbuch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14527277_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51651477c6107515b27360ea313bce81.jpg

Uvádí se, že Smolek kromě toho velvyslanci sdělil, že zařazení naší země na seznam „nikoli přátelských“ států představuje porušení mezinárodního práva. Píše se, že jde o Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích a smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci.Připomeňme, že nedávno média informovala o tom, že mezi obce v okolí Vlachovic-Vrbětic a Zlínský kraj by se kvůli výbuchům podle návrhu zákona mělo v rámci odškodnění rozdělit asi 350 milionů korun.Kraj a obce Vlachovice, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a město Slavičín by měly dostat peníze do konce tohoto roku. Europoslanec a advokát čtyř postižených obcí Stanislav Polčák uvedl ve Zlíně novinářům, že pokud požádají o odškodnění všichni obyvatelé za celé období, mělo by se mezi ně rozdělit asi 300 milionů korun.Zmiňme, že podle návrhu zákona by odškodnění obyvatel mělo být rozděleno podle tří období s tím, že peníze by měli lidé obdržet za každý den pobytu v obcích. První období tak končí před Vánoci v roce 2014, kdy byly v areálu neřízené výbuchy. Druhé období zase končí Vánoci následujícího roku, kdy se z místa odvážela munice, poté následovalo období záchranných a likvidačních prací, které se ukončilo v loňském říjnu. Z toho vyplývá, že obyvatelé by tak v daných obdobích měli dostat 300, 100 a 20 korun. Obyvatelé obcí by tedy mohli získat asi 90 tisíc korun. Slavičína pak asi 15 tisíc korun.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

https://cz.sputniknews.com/20210627/vystrcil-kritizoval-prezidenta-zemana-za-slova-o-vrbeticich-opravdu-nevim-proc-to-dela-vzkazuje-14974364.html

https://cz.sputniknews.com/20210627/zacharovova-okomentovala-vyroky-ceskych-politiku-o-explozich-ve-vrbeticich-slovy-z-ruske-klasiky-14977365.html

5

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kompenzace, peníze, česká republika, rusko, výbuch