Dominik Feri byl spatřen v Paříži s přitažlivou blondýnkou, a ne ledajakou

Bývalý poslanec Dominik Feri, který byl nedávno obviněn z nevhodného chování k ženám, si o víkendu s bývalou novinářkou ze serveru Seznam Zprávy Nikolou... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno díky zjištěním Deníku N a Alarm českými médii proletěla svědectví několika žen, které usvědčovaly Dominika Feriho ze sexuálního obtěžování. Následně se Feri zřekl své slibné poslanecké kariéry a stáhl se z očí veřejnosti. Podle všeho se ale má dobře a minulý víkend strávil ve společnosti sympatické blondýnky v Paříži. Tou je bývalá novinářka Seznamu Nikola Zwrtková. K situaci se vyjádřil také šéfredaktor Seznamu Zpráv Jiří Kubík. Uvedl, že redakce informace o sexuálním obtěžování před rokem ověřovala, ale na základě toho, že se informace nepovedlo prověřit, kauzu opustili a články nepublikovali. Blesk přišel s informací, že bližší vztah bývalá novinářka a Feri navázali ještě v době, kdy pracovala v redakci. Podle Kubíka se ale novinářka nepodílela na prověřování kauzy s Ferim.Poté, co Nikola opustila kariéru novinářky, se v dubnu letošního roku stala osobní PR asistentkou Markéty Pekarové Adamové, tedy nadřízené Dominika Feriho z TOP 09.Teď si ale dvojice společně vyrazila do Paříže. Ačkoliv Nikola na své sociální síti romantiku vyloučila. Do redakce Blesku však čtenářka odeslala fotografii, která zachybuje, jak se Dominik a Nikola procházejí ulicemi za ručičky jako milenci. Kauza FeriNyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri v posledních týdnech čelil nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.V úterý 25. května pak politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.

