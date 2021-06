https://cz.sputniknews.com/20210628/george-martin-prepise-konec-hry-o-truny-serie-neskoncila-tak-jak-planoval-14983819.html

George Martin přepíše konec Hry o trůny. Série neskončila tak, jak plánoval

George Martin přepíše konec Hry o trůny. Série neskončila tak, jak plánoval

Před více než dvěma lety seriál Hra o trůny ukončil svou pouť na HBO, ale fanoušci epochální série stále požadují jiné finále. Vypadá to, že George R. R... 28.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-28T21:59+0200

2021-06-28T21:59+0200

2021-06-28T21:59+0200

celebrity

hra o trůny

george martin

hbo

seriál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1120/80/11208099_0:0:4165:2342_1920x0_80_0_0_4c500983bf959a1acb5e163ad5a7f868.jpg

Konec televizního seriálu byl fanoušky široce odsouzen a Martinův pomalý výstup v jeho románech Píseň ledu a ohně (Větry zimy jsou další v plánované sérii) rozzuřil mnoho dychtivých po správném řešení. Martin řekl, že byl překvapen, že televizní seriál předběhne děj knih.„Když začali s [televizním] seriálem, měl jsem už čtyři knihy v tisku a pátá vyšla právě ve chvíli, kdy seriál začínal v roce 2011. Měl jsem náskok pěti knih a tohle jsou gigantické knihy, jak víte," řekl Martin PBS.Zatímco se seriál vysílal, Martinovi se podařilo vydat jen jeden díl fantasy ságy.Martin stále krmil tvůrce seriálu informacemi, zejména pokud jde o jeho zamýšlený konec seriálu. Bez následujících knih, které by je podpořily, však tvůrci seriálu Hra o trůny přidali změny, které časem byly překvapivé, což vedlo k finále, které fanoušci považují za uspěchané i zklamáním. Fanoušci se proti finále Hry o trůny ohradili tak moc, že Martin už nejednou slíbil, že jeho konec v knihách bude jiný.Martin také poznamenal, že když se televizní seriál posunul před jeho zdrojový materiál, cítil, že „jde poněkud jiným směrem“. „Takže na té knize pořád pracuju, ale až to vyjde, uvidíte mé finále," řekl.HBO má prequelovou sérii Rod draka, která bude mít 10 epizod první série a měla by vyjít v roce 2022. Martin je opět zapojen do seriálu, což je potenciální problém, protože přiznal, že první série odváděla jeho pozornost od psaní.

https://cz.sputniknews.com/20210531/herec-hrajici-v-serialu-hra-o-truny-ned-starka-se-sveril-se-svou-reakci-na-kontroverzni-konec-show-14671188.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hra o trůny, george martin, hbo, seriál