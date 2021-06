https://cz.sputniknews.com/20210628/japonci-ocenili-aktivity-ruska-proti-britskemu-torpedoborci-14980461.html

Japonci ocenili aktivity Ruska proti britskému torpédoborci

Japonští komentátoři portálu Yahoo News Japan ocenili situaci s plavbou britského torpédoborce Defender v blízkosti krymského pobřeží. 28.06.2021, Sputnik Česká republika

Japonští uživatelé se o svůj názor na situaci podělili pod článkem novináře Jošihira Inaba, ve kterém vysvětlil, že Rusko dodrželo mezinárodní právo, když zahájilo varovnou palbu na britskou loď.Podle jeho mínění v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu (UNCLOS) není zvláštní problém v tom, že cizí loď „klidně“ pluje přes cizí výsostné vody. Novinář přitom zdůraznil, že ruští vojáci mohli plavbu britského torpédoborce v blízkosti krymského pobřeží vyhodnotit za demonstraci postoje, že toto území patří Ukrajině, a proto to považovali za „akci poškozující mírovou koexistenci a bezpečnost“. V tomto případě článek č. 19 UNCLOS připouští možnost podniknutí obranných opatření, vysvětlil Inaba. Japonští komentátoři zároveň zdůraznili, že Velká Británie nemá co dělat v těchto vodách bez ohledu na to, komu toto území patří. „Členské státy RB OSN, jež porušují mezinárodní právo, je třeba vyloučit z Rady bezpečnosti!“ zdůraznil ys4. „V každém případě Rusko dobře ukázalo všem, že je připraveno k obraně svého území,“ poznamenal ve svém komentáři k článku gob. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová včera prohlásila, že se incident s britským torpédoborcem Defender v Černém moři dá označit za další provokaci, která má pokaždé hrubší formu. 23. června zamezilo Černomořské loďstvo spolu s pohraniční službou FSB RF narušení ruské hranice britským torpédoborcem Defender. Loď překročila státní hranici RF a vstoupila do výsostných vod v okolí mysu Fiolent na vzdálenost tří kilometrů. FSB zveřejnila záběry varovné střelby. Na videu je slyšet, jak byl torpédoborec několikrát varován, že nesmí překročit státní hranici Ruska. Ministerstvo obrany RF zhodnotilo incident jako hrubé porušení Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 a vyzvalo britskou stranu, aby důkladně vyšetřila aktivity posádky Defenderu. Britské ministerstvo obrany zase prohlásilo, že torpédoborec vykonával klidnou plavbu přes údajně ukrajinské výsostné vody v souladu s mezinárodním právem.

